NBA - Un deuxième joueur du Miami Heat a fait l'objet d'un test positif au coronavirus, obligeant ainsi l'équipe NBA à fermer son centre d'entraînement, rapporte vendredi le quotidien Fort Lauderdale Sun Sentinel.

Selon le quotidien Fort Lauderdale Sun Sentinel, un deuxième joueur du Miami Heat a été testé positif au coronavirus. D'après le journal floridien, le joueur contaminé dont l'identité n'a pas été précisée, fait partie du cinq majeur du Heat. La franchise floridienne va continuer à tester ses joueurs tous les deux jours, jusqu'à leur départ pour Orlando où les 22 équipes encore en lice pour les play-offs vont converger le 8 juillet.

Comme Denver et les Los Angeles Clippers confrontés eux aussi à des cas de Covid-19, Miami a interdit l'accès de son centre d'entraînement où les joueurs s'entraînaient individuellement. Les entraînements collectifs et oppositions ne reprendront que le 9 juillet dans l'enceinte sécurisé de Disney World, en Floride. Les matchs de saison régulière, huit pour chaque équipe, commenceront le 30 juillet avec le derby de Los Angeles entre les Lakers et les Clippers, ainsi qu'une rencontre opposant Utah à La Nouvelle-Orléans.

