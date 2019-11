Les Kings stoppent les Lakers de D'Antoni malgré Kobe Bryant

"J’ai le sentiment que nous avons la meilleure équipe de la ligue" , expliquait mardi Mike D’Antoni, le nouveau coach des Lakers. "Que nous pouvons gagner tous les matches que nous jouons." La lune de miel aura été assez courte. Après une première victoire à LA de justesse contre Houston, une équipe plutôt faible, donc, les Lakers se sont inclinés nettement sur le parquet de Sacramento, une équipe qui restait sur cinq défaites d’affilée. D’ailleurs, les fans ne se sont pas gênés pour reprendre le fameux chant "Beat LA, beat LA" , au cours de la rencontre. L’effort collectif a été superbe pour les Kings qui présentent au final 6 joueurs entre 10 et 23 points. Marcus Thornton a été très précieux en sortie de banc (23 pts en 28’) avec notamment une série à 3 points en deuxième mi-temps qui a fait beaucoup de mal aux Angelinos.

" Beat LA, beat LA "

Côté Lakers, cette défaite est très inquiétante. A plusieurs titres. Tout d’abord évidemment, encaisser 113 points contre les Kings n’est pas fait pour rassurer les nombreux observateurs qui pensent que coach Mike D’Antoni est incapable de mettre sur pied un système défensif valable ou d’insuffler à ses joueur l’état d’esprit pour le faire. Ce match leur donne entièrement raison. Deuxième motif qu’inquiétude. Dwight Howard, qui sait être une diva insupportable, avait déjà fait part de son inquiétude de toucher moins de ballon dans cette nouvelle attaque que dans le système mis en place par Mike Brown. Hier soir, il n’a shooté que 4 fois (7 pts et 9 rbds). Pendant ce temps, Kobe Bryant s’est gavé plus que de raison (38 pts à 11/20 aux tirs, plus 13 lancers francs et 7 balles perdues). Autour de lui, personne ne prend plus de 10 tirs et le deuxième marqueur pour les Lakers est Jodie Meeks, au bout du banc, avec 15 points. Les Lakers n’ont réussi que 16 passes décisives (23 pour les Kings) et ont abusé du tir à trois-points (26 tentatives sur 65 tirs pris). Sans Nash ni Steve Blake, Los Angeles a grandement besoin du retour de ses meneurs pour mettre de l’ordre dans cette attaque chaotique, menée par Kobe le despote.

Les finalistes en prolongation

Les Bucks ont prouvé sur le parquet du champion en titre qu’ils étaient une bonne équipe. Ils ont poussé Miami en overtime pour conserver son invincibilité à domicile (avec 5v-0d, il s’agit du meilleur début de saison à domicile dans l’histoire de la franchise). LeBron James est passé tout prêt d’un nouveau triple double (28 pts, 10 rbds et 8 pds), bien soutenu par Wade (28 pts à 11/21) et Chris Bosh (24 pts et 18 rbds). Les trois Amigos donnent véritablement leur pleine puissance. Mais en face, les Bucks ont présenté un visage équilibré. Sans un très vilain 5/29 à trois-points, ils auraient empoché la mise.

A l’Ouest, les Clippers ont montré pourquoi ils restaient sur six victoires d’affilée. Là, encore, le Thunder aura eu besoin de 5 minutes supplémentaires pour rester maître à domicile. Un match superbe et une affiche qui ne dépaillerait pas pour une finale de conférence. La clé de la victoire pour le Thunder, au-delà des 35 points de Kevin Durant (19/21 aux LF !) ? La défense de Thabo Sefolosha qui a limité Chris Paul à 2/14 aux tirs (9 pts et 9 pds au final). "Mais où est passé le bon vieux temps où le meneur défendait sur le meneur" , a ainsi lâché en plein match CP3, mi-amusé mi frustré. Russell Westbrook était trop occupé en attaque (23 pts et 9 pds) pour défendre aussi sur Paul.

Les Knicks ont connu leur deuxième défaite de la saison, incapables de tenir le duo d’arrière Mayo/Carter , auteurs de 52 points (19/34 aux tirs).

ont connu leur deuxième défaite de la saison, incapables de tenir le duo d’arrière , auteurs de 52 points (19/34 aux tirs). Tony Parker (26 pts et 6 pds) a pris le dessus sur Rajon Rondo (22 pts et 15 pds) dans un duel de supers meneurs. Première victoire contre pour les Spurs qui entament un road trip de 6 matches.

(26 pts et 6 pds) a pris le dessus sur (22 pts et 15 pds) dans un duel de supers meneurs. Première victoire contre pour les qui entament un road trip de 6 matches. 6 victoires en 10 matches pour Charlotte . Qui l’aurait cru ? 7 joueurs entre 10 et 19 points pour la jeune troupe des Bobcats qui ressemble à quelque chose. En face, joli double double (16 pts et 10 rbds) pour Jonas Valanciunas , le rookie de Toronto .

. Qui l’aurait cru ? 7 joueurs entre 10 et 19 points pour la jeune troupe des Bobcats qui ressemble à quelque chose. En face, joli double double (16 pts et 10 rbds) pour , le rookie de . La nuit des folles stats pour les Pacers . 37 pour l’ailier Paul George à 13/21 dont 9/13 à trois-points, record de franchise ! Dont 33 en deuxième mi-temps. Il s’agit de son record en en carrière. Pour l’instant, il a repris les tickets de tirs de Danny Granger et s’en sort très bien. Sinon, le pivot Roy Hibbert a réussi 11 contres pour aller avec ses 10 points et 11 rebonds. Un triple double quoi. Sacré match qui va en prolongation.

. 37 pour l’ailier à 13/21 dont 9/13 à trois-points, record de franchise ! Dont 33 en deuxième mi-temps. Il s’agit de son record en en carrière. Pour l’instant, il a repris les tickets de tirs de et s’en sort très bien. Sinon, le pivot a réussi 11 contres pour aller avec ses 10 points et 11 rebonds. Un triple double quoi. Sacré match qui va en prolongation. Kévin Séraphin , dans le cinq et magnifique (21 pts et 10 rbds), a eu le tir pour gagner ce match à la fin de la prolongation mais il a fait un airball. Et son équipe débute la saison par 10 défaites de suite…

, dans le cinq et magnifique (21 pts et 10 rbds), a eu le tir pour gagner ce match à la fin de la prolongation mais il a fait un airball. Et son équipe débute la saison par 10 défaites de suite… Malgré le retour de Kevin Love (34 pts à 12/25 et 14 rbds) n’a pas suffi aux Wolves pour défaire Denver. Et pourtant les Wolves menaient de 14 points à la mi-temps…

Résultats de la nuit

*Sacramento bat LA Lakers 113-97 *Miami bat Milwaukee 113-106 ap *OKC bat LA Clippers 117-111 ap *Dallas bat New York 114-111 San Antonio bat *Boston 112-100 *Charlotte bat Toronto 98-97 *Orlando bat Detroit 90-74 *Cleveland bat Philadelphia 92-83 *Indiana bat New Orleans 115-107 *Atlanta bat Washington 101-100 *Houston bat Chicago 93-89 Denver bat *Minnesota 101-94 *Phoenix bat Portland 114-87 *Golden State bat Brooklyn 102-93

