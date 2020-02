Précocité, profils, mentalité : Mbappé vs Haaland, deux phénomènes à la loupe

Le point de départ : La C1 comme jardin pour exploser aux yeux du monde

La Ligue des champions a pris une telle importance qu'elle est devenue LA référence sur la planète football. Il n'y a même plus de meilleur jardin pour se faire un nom. Kylian Mbappé et Erling Haaland peuvent en témoigner. Les deux ont explosé aux yeux du monde dans la plus prestigieuse compétition du Vieux Continent, en affolant les compteurs pour enflammer tous les observateurs. Cette saison avec le RB Salzbourg, le Norvégien a ainsi planté un triplé, à 19 ans et 58 jours seulement, contre les Belges de Genk le 17 septembre. Ensuite, il n'a fait que confirmer pour finir la phase de poules avec 8 réalisations en 6 rencontres. Bluffant.

Il y a quelques années, Kylian Mbappé n'avait pas été en reste. Rappelez-vous le début d'année 2017, le jeune prodige de Bondy avait surpris son monde en enchaînant les performances de classe. Et pas n'importe quand, ou contre n'importe qui. Il avait flambé lors des matches à élimination directe, face à Manchester City, Dortmund et la Juventus Turin. Il avait ainsi conclu cette saison avec ses six premiers buts en C1 lors de ses six matches en match à élimination directe ! A tout juste 18 ans.

Précocité : Des phénomènes qui affolent les stats mais Mbappé reste la référence

A 19 ans et 7 mois, Erling Haaland fait fort. Très fort même. Ses 37 buts en 28 matches cette saison donnent le tournis. Tout comme sa découverte en fanfare de la Bundesliga, où il est arrivé cet hiver et a déjà planté 8 buts en 5 petites sorties. Il est difficile de ne pas s'enthousiasmer pour le serial-buteur norvégien. Une orgie offensive étonnante pour un gamin qui rappelle forcément Mbappé.

Au même âge, Mbappé était moins létal. Et ce n’est pas une surprise. Déjà, il ne jouait pas au même poste, étant aligné le plus souvent sur un côté lors de sa première saison à Paris après avoir joué comme deuxième attaquant à Monaco aux côtés de Falcao. Cependant, il s'est signalé dans des sphères un peu plus hautes. Au même âge qu'Haaland, le Parisien, qui a déjà raflé de multiples titres nationaux avec le PSG et Monaco, était déjà champion du monde en ayant joué un rôle majeur en Russie. Auteur de quatre buts, il est ainsi devenu le plus jeune buteur en finale d'une Coupe du monde depuis le Roi Pelé en finale du Mondial 1958. Tout sauf un détail.

Profils : Un avant-centre pur et un attaquant de rupture d'exception

Il ne sert plus à grand-chose de présenter les qualités de Kylian Mbappé. Sa capacité à faire des différences monstres dans les défenses adverses avec sa vitesse a déjà fait le tour du monde. Si son coup de rein fait des ravages, l'ancien Monégasque, capable de jouer sur un côté ou devant, est un attaquant de rupture d'exception qui se régale dès qu'il y a des espaces. Haaland présente un autre style. Par son physique déjà. "Pour son âge, il est vraiment costaud. Il est grand, fort et a de nombreuses qualités. Il peut ainsi garder le ballon. Et pour un joueur de sa taille, il est technique. Mais surtout, devant le but, c'est un tueur", résume Axel Witsel, impressionné par l'étendue de sa palette.

Avec 1,94 m et 84 kg, le colosse norvégien est en effet un avant-centre pur et dur. S'il démontre une précision diabolique, son impact dans les duels étonne. Il sait se servir à merveille de son corps. Mais ce n'est pas qu'un neuf physique, loin de là. Pour son gabarit, il a une agilité incroyable. Et une explosivité intéressante qui lui permet de partir dans le dos des défenses averses. En clair, le Norvégien, dont la science du placement est rare pour un joueur de son âge, est un poison avec son profil ultra complet. Et un constat s'impose : Mbappé et Haaland, qui semblent complémentaires, formeraient une association de choix.

Mentalité : Des travailleurs acharnés

Si Kylian Mbappé et Erling Haaland ont explosé aussi jeunes, ce n'est pas un hasard. Ils disposent de qualités hors-normes mais pas seulement. Les deux sont aussi des compétiteurs hors-pair qui ne lâchent rien à l'entraînement. Il y a an, Mbappé avait ainsi révélé qu’il comptait ses buts au quotidien pour illustrer cette mentalité. "Je le fais parce que j’aime ça, avait glissé le Français dans le magazine Sport et Style. Et puis, je vis continuellement avec l’envie d’être meilleur : marquer un but sur chaque tir, c’est impossible, mais je fais tout pour me rapprocher de la perfection, pour être 'spécial' comme on dit."

Haaland n'a pas dit s'il avait la même habitude. Cependant, il est bien de la même veine. Le prodige norvégien a ainsi surpris ses nouveaux coéquipiers à Dortmund. "S'il rate une occasion à l'entraînement, il est en colère", révèle Lucien Favre sur le site de la Bundesliga. "Quand vous voyez à quel point il travaille à l'entraînement tous les jours, vous réalisez que ses performances ne sont pas un accident", abonde Mats Hummels.

Communication : Une relation aux médias différente mais une confiance similaire

Ils n'ont pas le même rapport aux médias. Kylian Mbappé a tout de suite été très à l'aise devant les micros, affichant sa maturité avec ses analyses. Et il maîtrise l'art de la communication, n'hésitant pas à se servir des médias pour faire passer quelques messages. A l'inverse, Erling Haaland est un moins bon client. Ses réponses sont laconiques. Et il expédie les journalistes aussi vite qu'un ballon au fond des filets.

En revanche, les deux prodiges se rejoignent une nouvelle fois sur un point : leur confiance en eux. Mbappé affiche régulièrement ses ambitions débordantes. Et Haaland n'est pas en reste et a déjà fait régulièrement parler de lui pour des sorties provocantes. Un exemple ? Quand un journaliste l'interroge sur son joueur préféré, le Norvégien lance malicieusement : "Si je dois en citer qu'un, je dirais : moi".

La forme : Deux fusées lancées

La Ligue des champions arrive à point nommé ! Après avoir eu quelques soucis physiques en début d'année, Kylian Mbappé a retrouvé toutes ses sensations depuis. Et comme en témoignent ses 14 buts et 11 passes décisives sur ses 15 derniers matches depuis début décembre, il ne cesse de confirmer son statut de star planétaire au PSG. Laissé en repos ce week-end, il arrive en grande forme pour être la menace que l'on attend de lui dans un stade où il a déjà sévi en 2017 avec un doublé pour Monaco (2-3).

Impérial depuis son lancement sur orbite à l'automne, Erling Haaland n'est pas mal non plus. Son transfert cet hiver à Dortmund n'a rien changé à sa forme insolente. Pire, il s'est intégré à vitesse grand V. Alors que Lucien Favre l'a lancé au fur et à mesure, il s'impose déjà comme un atout majeur de l'attaque des Borussen. Car il a tout pour être le chainon manquant du Borussia. "Nous avions besoin d'un attaquant solide et le club a fait une très belle opération", applaudit Witsel.

Seul hic : on ne l'a encore jamais vu dans des matches de cette intensité et à ce niveau de compétition même s'il a brillé en poules contre Liverpool (4-3) et ne semble pas vraiment faire de complexe avec son grand sourire. A l'inverse de Mbappé qui avait déjà montré à de nombreuses reprises sa capacité à gérer l'atmosphère de ces matches à enjeu malgré son jeune âge. Et à être efficace quand l'oxygène se rarifie.