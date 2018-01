Coupable d'avoir "asséné un coup au visage" à Bjelica, Arron Afflalo suspendu deux matches

Orlando va devoir se passer des services d'Arron Afflalo. Après sa bagarre avec Nemanja Bjelica lors du match face à Minnesota, l'arrière a en effet été suspendu deux matches. "Arron Afflalo est sanctionné pour s'être battu avec Nemanja Bjelica, notamment pour lui avoir asséné un coup au visage", a expliqué Kiki VanDeWeghe, le vice-président de la NBA, en charge des opérations basket.

L'incident a lieu en fin de 2e période du match remporté par Orlando (108-102) lorsque les deux joueurs étaient à la lutte pour le ballon. Afflalo a aussitôt été exclu. Il purgera ses deux matches de suspension jeudi contre Cleveland et dimanche à Boston, a précisé la NBA. Afflalo, 32 ans, tourne à des moyennes de 3 points et d'1,2 rebonds par match. Orlando est 15e et dernier de la conférence Est avec 13 victoires en 44 matches.