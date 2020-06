NBA Commissioner Adam Silver pos for a photo during the grand opening of NBA Experience on August 12, 2019 in Lake Buena Vista, Florida.

NBA - Les franchises NBA ont voté jeudi en faveur de la reprise de la saison, suspendue depuis le 11 mars à cause du coronavirus, avec des matches disputés à huis clos à Disney World en Floride, rapporte ESPN, un des principaux diffuseurs du basket aux Etats-Unis. Le plan soumis par le patron de la ligue, impliquant 22 équipes, a été approuvé par 29 propriétaires de franchise.

La NBA a finalement réussi son incroyable pari. Même si les Etats-Unis ont dépassé la barre des 100 000 décès à cause de la pandémie de coronavirus, la saison 2019-2020 va bien pouvoir reprendre ses droits à huis clos à Disney World, indique ce jeudi soir ESPN. Les propriétaires des trentes franchises de NBA devaient voter le plan de reprise présenté par Adam Silver. Vingt-neuf d'entre eux l'ont approuvé il y a quelques minutes. Selon The Athletic, seul le propriétaire des Portland Trail Blazers (9e de la Conférence Ouest), pourtant concernés par ce plan, a voté contre

NBA Barkley, le Sir tombé sur un monstre 22/05/2020 À 22:02

Le Board de la NBA a donc approuvé l'idée d'un "Restart" à 22 équipes. Plusieurs dates clés ont filtré de la réunion du jour selon ESPN : la reprise de la saison aura lieu le 31 juillet, comme l'avait déjà annoncé le patron de la NBA aux trente franchises vendredi dernier. Par ailleurs, le match 7 de la grande finale serait donc fixé au 12 octobre, soit trois jours avant la draft, qui pourrait concerner plusieurs joueurs français dont l'ex-Choletais Killian Hayes. Puis le 1er décembre, place à la saison 2020-2021.

Toutes les rencontres se dérouleront donc à Orlando, où seront concentrées les équipes sur l'immense site baptisé "ESPN Wide World of Sports Complex", qui dispose notamment d'une salle de 5.000 places, la HP Field House, et de plusieurs hôtels. Côté sportif, on retrouvera les 22 équipes concernées sont les huit premiers de chaque conférence au soir du 11 mars : Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Indiana, Philadelphie, Brooklyn, Orlando à l'Est et Lakers, Clippers, Denver, Utah, Oklahoma City, Houston, Dallas, Memphis à l'Ouest.

Il faut également ajouter les six clubs se trouvant à six victoires ou moins de la 8e place dans chaque conférence, à savoir La Nouvelle-Orléans, Phoenix, Portland, Sacramento, San Antonio à l'Ouest, et uniquement Washington à l'Est. Ce plan exclut donc les huit franchises les plus mal classées du championnat, toutes conférences confondues, à savoir Charlotte, Chicago, New York, Detroit, Atlanta, Cleveland, Minnesota et Golden State.

Play Icon WATCH "LeBron a réussi à battre les Bulls de son époque... tout seul" 00:02:35

NBA 72-10, "Last Dance" et "Last Shot" : 95-98, l’Histoire à coups de prouesses 24/04/2020 À 21:39