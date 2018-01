NBA : DeMar DeRozan, meilleur dinosaure de l’Histoire

Le joueur : DeRozan en mode record

Originaire de Los Angeles, DeMar DeRozan aspire à devenir un jour comme Kobe Bryant : une légende pour sa ville et sa franchise. Mais à défaut de le faire en Californie, lui qui a déjà refusé les avances des Lakers par le passé, a établi son siège dans l’Ontario. Le Black Mamba est une icône à Hollywood, lui veut monter son empire à Toronto, ville d’adoption depuis qu’il a été drafté par les Raptors en 2009. Il a donc fait un pas de plus vers ce statut d’intouchable et d’idole du public canadien en régalant la foule d’une prestation unique cette nuit.

Pour son premier match en 2018, l’arrière All-Star a affolé les compteurs. Il les a même fait exploser. 52 points. Meilleure performance de l’année civile pour l’instant, évidemment. C’est surtout l’exploit offensif le plus prolifique de l’Histoire des Raptors. Avec 52 points, DeRozan a effacé Terrence Ross et Vince Carter des tablettes. Les deux hommes s’étaient arrêtés à 51. Lui, comme un symbole, est allé un poil plus loin.

Dans son sillage, Toronto s’est imposé contre Milwaukee après prolongation. Les dinos solidifient un peu plus leur deuxième place à l’Est. Pendant que DeRozan assoit un peu plus son rang auprès des Raptors.

Minnesota est en pleine forme

Tout roule en ce moment pour les Timberwolves. Pilotés par Jimmy Butler (28 points), ils ont battu les Los Angeles Lakers cette nuit. C’est déjà leur septième victoire en huit matches et la dixième au cours des treize dernières rencontres. Les loups sont donc remontés à la quatrième place de la Conférence Ouest, juste derrière San Antonio et devant Oklahoma City.

C.J. McCollum taille patron

Propulsé seul leader des Trail Blazers en l’absence de Damian Lillard (blessé mais bientôt sur le retour), C.J. McCollum a une nouvelle fois prouvé qu’il avait l’étoffe des stars de cette ligue. Le scoreur a planté 25 de ses 32 points au retour des vestiaires pour faire gagner Portland contre Chicago. C’est notamment lui qui a inscrit le panier décisif à un peu moins d’une minute de la fin de la prolongation.

Evan Fournier maladroit, Orlando battu

Le Français n’a pas été tranchant cette nuit. Il a inscrit 13 points à 4/15 aux tirs. Le Magic s’est d’ailleurs incliné de peu contre Brooklyn.

