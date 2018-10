Décès de Tex Winter, ancien stratège des Bulls de Jordan

"J'ai tellement appris de 'Coach' Winter. Il a été un pionnier et un véritable stratège. J'ai eu de la chance de jouer pour lui. Mes condoléances à sa famille", a réagi Michael Jordan, l'ancienne légende des Bulls, au Chicago Tribune. "Son triangle offensif (un système tactique d'attaque qu'il a imposé aux Bulls, ndlr) a été en grande partie à l'origine de nos six titres", a poursuivi Air Jordan. "C'était un travailleur acharné, toujours obnubilé par le moindre détail, et un grand éducateur", a encore dit un Jordan.

Winter était devenu l'assistant de Phil Jackson à Chicago en 1985. A eux deux, ils ont mené les Bulls à six titres de champions NBA, en 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 et 1998. Puis Winter a suivi Jackson à Los Angeles, où ils ont mené les Lakers à deux titres, en 2000 et 2002.