Houston: Chris Paul absent au moins deux semaines

Le meneur des Houston Rockets Chris Paul sera absent des parquets au moins deux semaines en raison d'une élongation à la cuisse gauche, a annoncé vendredi le manager général du club de NBA Daryl Morey. Paul a quitté ses coéquipiers au 2e quart-temps du match contre Miami jeudi en se tenant la cuisse. L'IRM passée vendredi a révélé une élongation de 2e degré des muscles ischio-jambiers (derrière la cuisse), selon Morey. La blessure sera réévaluée dans deux semaines, a ajouté le dirigeant. Houston était sur une série de 5 victoires consécutives avant que Paul ne se blesse jeudi et que, sans lui, ses coéquipiers ne s'inclinent face au Heat (101-99).

Cette saison, les Rockets ont perdu les 5 matchs joués sans Chris Paul. L'an dernier, le meneur avait manqué pour le même type de blessure les matchs 6 et 7 de la finale de conférence Ouest face à Golden State: les Rockets s'étaient inclinés les deux fois et avaient donc été éliminés par le futur vainqueur du championnat. Paul, qui a prolongé son contrat avec Houston pour quatre ans et 160 millions de dollars (140 millions d'euros) en début de saison, a porté le bilan des Rockets à 77 victoires pour 22 défaites lorsqu'il joue.