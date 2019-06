La saison terminée, les choses sérieuses commencent en NBA. Deux jours après le sacre des Raptors, c'est un trade XXL qui a été annoncé ce samedi pour lancer un été tout feu tout flamme. Les Los Angeles Lakers ont mis la main sur Anthony Davis, le joueur qui peut, selon eux, épauler LeBron James pour rendre sa splendeur à la franchise californienne, rapporte la presse américaine samedi. Selon le Los Angeles Times et la chaîne de télévision ESPN, les Lakers et la Nouvelle-Orléans sont parvenus à un accord pour un méga-échange.

La Nouvelle-Orléans cède Davis aux Lakers qui, en échange, lui envoient trois joueurs qui devaient incarner l'avenir de l'équipe californienne, Lonzo Ball, Brandon Ingram et Josh Hart, plus trois choix de 1er tour de Draft, dont celui de la Draft 2019 (4e choix) qui aura lieu la semaine prochaine. Les Lakers avaient fait le pressing en février dernier pour recruter Davis, un intérieur qui tourne à plus de 23 points par match depuis ses débuts en NBA.

Un blason à redorer

Davis, 26 ans, avait annoncé par la voix de son agent Rich Paul, qui est aussi celui de LeBron James, qu'il ne prolongerait pas son contrat avec les Pélicans et qu'il souhaitait rejoindre une équipe qui peut viser le titre de champion NBA. Dans les semaines qui ont suivi cette annonce, les Lakers ont fait plusieurs offres d'échange, en allant jusqu'à inclure six joueurs, sans convaincre La Nouvelle-Orléans.

Le contrat de Davis avec les Pélicans, et donc prochainement avec les Lakers, expire en 2021 et lui garantit 27,1 millions de dollars en salaire la saison prochaine, 28,7 millions la suivante. Mais cette deuxième saison est une "player option" et la star de 26 ans peut se présenter sur le marché des agents libres dès l'été prochain. Les Lakers vont chercher à le convaincre de signer une extension au plus vite.

La deuxième franchise la plus titrée de l'histoire de la NBA n'a plus participé aux play-offs depuis 2013. Malgré l'arrivée de LeBron James l'été dernier, elle a terminé 10e de la conférence Ouest. La longue indisponibilité de "King James", blessé fin décembre, et les dysfonctionnements internes, illustrés par la démission soudaine de Magic Johnson de son poste de président, ont eu raison des ambitions des Pourpre et Or. Depuis la fin de la saison régulière, les Lakers ont changé d'entraîneur : ils se sont séparés de Luke Walton et ont recruté Frank Vogel, qui sera notamment assisté par l'ancien joueur Jason Kidd.