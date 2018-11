Quatrième défaite de suite pour Houston

Les Rockets, privés de Chris Paul, ont été distancés dès la fin de la première période.

James Harden, MVP (meilleur joueur) en titre, a pourtant marqué 25 points, distillé 17 passes décisives et pris 11 rebonds, son premier "triple double" (trois catégories de statistiques à dix unités et plus).

Clint Capela a ajouté 18 points, tout comme James Ennis et Michael Carter Williams, mais les Rockets ont été dominés par l'impact physique des Mavericks et leur efficacité à trois points (50% contre 28,9%).

Le "rookie" slovène Luka Doncic a marqué 20 points en 24 minutes et six autres joueurs ont dépassé le seuil des dix points.

Dallas, toujours privé de son emblématique Dirk Nowitzki, est entré dans le top 8 de la conférence Ouest, synonyme de qualification pour les play-offs (10 v-9 d).

Meilleure équipe de la dernière saison régulière et battu de justesse en finale de la conférence Ouest (4-3) par Golden State, Houston a plongé à la 14e place (9 v-11 d).