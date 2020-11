C'est la belle opération de cette première nuit. Obligé de s'activer pour convaincre Giannis Antetokounmpo de rester, Milwaukee a tenté le tout pour le tout. Selon Espn ou encore The Athletic, les Bucks ont récupéré Jrue Holiday (Pelicans) et Bogdan Bogdanovic (Sacramento) ! La meilleure équipe de la dernière saison régulière, éliminée au deuxième tour des playoffs, a frappé fort. Holiday, échangé contre George Hill, Eric Bledsoe et trois premiers tours de draft, est un All Star qui tournait à 19.1 points et 6.7 rebonds la saison passée. Et Bogdanovic, qui a été récupéré contre Donte DiVincenzo, Ersan Ilyasova et DJ Wilson, affichait 15.1 points cette saison aux Kings.