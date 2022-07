Pendant de longs mois, on a pensé ne plus jamais le revoir sur des parquets. Et encore moins en NBA. Mais comme l'a révélé ESPN ce jeudi, Aron Baynes va pourtant participer à des "workouts" (ndlr : des essais) pour des franchises de la grande ligue nord-américaine dans les prochains jours à Las Vegas. Avec un but : montrer qu'il a suffisamment récupéré pour redevenir un joueur à part entière. Ce qui semblait complètement fou il y a encore quelques mois après une histoire aussi inquiétante qu'intrigante lors des Jeux Olympiques de 2020.

Regardez le Tour de France en direct sur Eurosport

Ad

C'était le moment où je me suis senti le plus seul de ma vie. Être allongé dans cet hôpital à réfléchir à ma vie, à mes buts et à pleurer", : "Mon oncle a eu un accident il y a dix ans et est tétraplégique". A ce moment-là et alors qu'aucun membre de l'équipe australienne ne pouvait venir le voir en raison des restrictions liées au Covid, il est dans l'incapacité de marcher et avec des doutes plein la tête. L'intérieur australien de 35 ans a vécu un cauchemar lors du tournoi olympique de Tokyo. Restant de longs jours dans l'incertitude quant à sa condition physique. " a raconté à ESPN l'Aussie en janvier dernier qui a eu une crainte lors de son séjour à l'hôpital : "". A ce moment-là et alors qu'aucun membre de l'équipe australienne ne pouvait venir le voir en raison des restrictions liées au Covid, il est dans l'incapacité de marcher et avec des doutes plein la tête.

Basketball "BG" sur le coeur, Rapinoe rend hommage à Griner à la Maison Blanche IL Y A 18 HEURES

C'est un retour incroyable

Quelques jours avant, Aron Baynes avait été retrouvé par terre dans les toilettes, comme l'a révélé en début d'année le média américain dans un long article sur cet épisode glaçant . Et pas n'importe quand puisque le staff australien l'a découvert en plein match de sa sélection contre l'Italie lors de la phase de poules des Jeux de Tokyo 2020. Constatant son absence à la reprise du quatrième quart-temps, des membres du staff étaient partis à sa recherche. Et il était donc inconscient par terre. Quand il a retrouvé ses esprits, l'ancien joueur des San Antonio Spurs, où il a décroché le titre NBA en 2014, ne pouvait plus tenir ses jambes.

Emmené d'urgence dans un hôpital de la capitale japonaise, l'intérieur (2,08 m) va alors commencer sa longue période de doutes et de peurs. Seul, loin de sa famille, il devra attendre le 11e jour pour pouvoir tenir debout à nouveau et chasser sa plus grande crainte : vivre le calvaire de son oncle. Quelques jours plus tard, il aura l'autorisation de voyager dans un avion affrété spécialement pour retourner en Australie. Mais il fera le voyage sanglé à un siège durant huit heures pour ne pas prendre de risque. Par la suite, il aura dû patienter toute la quarantaine stricte alors imposée par le gouvernement australien pour revoir sa famille tout en commençant une longue rééducation pour retrouver ses aptitudes.

La raison de toutes ces péripéties serait une hémorragie interne qui pressait sur la colonne vertébrale. Et certains se demandent si elle n'est pas liée à une lourde chute sur un dunk quelques jours avant lors de la mi-temps face au Nigeria. Qu'importe, l'essentiel est maintenant ailleurs. Car toute cette histoire est à conjuguer au passé. Et l'ancien joueur des Pistons, Raptors ou encore des Celtics, a aujourd'hui réussi à retrouver ses sensations pour s'autoriser un rêve : reprendre le cours de sa carrière en retrouvant la NBA alors qu'il est libre de tout contrat. "C'est un retour incroyable et un témoignage du long travail qu'il a réalisé", a résumé son agent pour ESPN, Daniel Moldovan.

Basketball Griner plaide coupable en Russie, échange de prisonniers en vue avec les Etats-Unis ? HIER À 15:20