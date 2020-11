La NBA pourrait débuter sa saison 2020-21 le 22 décembre, rapportent plusieurs médias mercredi. La NBPA prévoit de tenir un vote formel des représentants des joueurs jeudi soir ou vendredi matin, et "tout mène à un accord pour entamer la saison avant Noël", affirme ESPN, citant des sources au sein du syndicat. Ce scénario, qui prévoit 72 matches par équipe de saison régulière (au lieu des 82 habituels), est celui souhaité par la NBA et par les propriétaires de clubs, alors que de nombreux joueurs préféraient reprendre le jeu autour du Martin Luther King Day (18 janvier). Et ce afin bénéficier d'une durée de repos conforme aux habitudes après une saison bouclée mi-octobre, pour les finalistes Lakers et Heat notamment.

Le facteur financier joue le rôle majeur dans ces négociations. D'abord, la ligue, mue par ses accords avec les diffuseurs, tient à ce que des matches aient lieu le jour de Noël, dont les audiences sont parmi ses plus hautes. Ensuite, jouer 72 matches de saison régulière menant à des play-offs en mai et couronner un champion en juillet avant les Jeux de Tokyo (23 juillet-8 août), durant lesquels les chaînes de télévision et les annonceurs ne veulent pas de concurrence provenant de la NBA, permettrait à celle-ci de sauver entre 500 millions et un milliard de dollars, selon ESPN et The Athletic.

Perte de revenus de 40%

Une somme qui a son importance alors que la ligue s'attend à déplorer une perte de revenus liés au basket évaluée à 40%, due notamment à l'absence de billetterie, puisque les matches seront jusqu'à nouvel ordre joués à huis clos en raison de la pandémie de Covid-19. Pour les joueurs, l'argent a aussi son importance. Jouer 50 matches à partir de mi-janvier comme certains le souhaitent entraînerait une importante retenue salariale.

Bien plus que la ponction de 18% sur deux ans proposée par la ligue et qu'ils doivent approuver pour redémarrer le 22 décembre. Une date qui nécessite d'embrayer très vite, avec la draft devant avoir lieu de façon virtuelle le 18 novembre, l'ouverture marché des transferts qui aurait lieu juste après et des stages d'entraînements qui débuteraient à partir du 1er décembre.

