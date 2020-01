All Star Game : LeBron James passe en tête devant Doncic

Le King récupère temporairement le trône. Ce jeudi, la NBA a dévoilé le deuxième pointage sur les votes pour le All Star Game 2020, qui se déroulera le 17 février prochain, à Chicago. Et en tête, à l'Ouest, on retrouve donc LeBron James (L.A. Lakers), passé devant Luka Doncic (Dallas). Le premier recueille 3.359.871 suffrages contre 3.277.870 pour le deuxième.

Du côté de l'Est, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) vire toujours en tête (3.259.383) très loin devant Trae Young (Atlanta, 1.389.628).