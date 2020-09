Davis, dominateur dans la peinture, a fini avec 37 points, mais aussi 10 rebonds et 4 passes décisives. Le héros de la soirée. Une performance de mammouth pour prendre le dessus sur Nikola Jokic. Le Serbe est resté coincé à 21 points, mais surtout seulement 2 caviars, lui qui régale habituellement ses coéquipiers. Il faut saluer le travail de Dwight Howard, revenu dans la rotation et auteur de 13 points en plus d’une bonne défense sur la superstar adverse. LeBron James a tranquillement compilé un double-double (15 pts, 12 pds). Les Lakers ne doivent pas se relâcher et continuer avec la même application pour aller chercher leur ticket pour les finales NBA.