NBA - Jim Boylen, en poste depuis 2015, n'est plus l'entraîneur de Chicago. Les Bulls ont annoncé cet après-midi leur séparation du coach qui n'aura pas réussi à redresser la franchise de l'Illinois. L'identité de son successeur n'est pas encore connue.

Jim Boylen à Chicago, c’est fini. Arrivé dans l’Illinois en 2015 comme entraîneur principal associé de Fred Hoiberg et seul aux commandes depuis décembre 2018 après le limogeage de ce dernier, l’ancien assistant de Houston, Golden State ou encore des Spurs n’a pas résisté au vent de fraîcheur et de renouvellement qui souffle sur la franchise depuis quelques mois

NBA Pippen régent contrarié, buzzer de la discorde et dynastie en stand-by : 93-95, la vie sans Jordan 23/04/2020 À 21:36

Après la nomination d’un nouveau manager général et d’un nouveau vice-président exécutif en avril, il y aura donc aussi du changement sur le banc des Bulls. Une nouvelle attendue, puisque le coach au faible pourcentage de victoire (31,7%) au terme de son mandat n’avait pas la cote dans l’Illinois.

"Après avoir mené une évaluation en profondeur et pris le temps qu'il fallait pour prendre la meilleure décision, j'ai décidé qu'il fallait une approche neuve et une évolution dans le leadership", a ainsi justifié Arturas Karnisovas, le vice-président de Chicago. Dans son communiqué, l’équipe qui a fini à la 11e place de la conférence Est avant l’interruption de la NBA et qui ne participe donc pas à la fin de saison à Orlando, précise que la recherche d’un nouveau coach a démarré.

NBA Karnisovas nommé chef des opérations basket aux Bulls 13/04/2020 À 19:56