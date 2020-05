NBA - Selon les informations de The Athletic, le patron de la NBA, Adam Silver, aurait évoqué vendredi, aux trente franchises, le 31 juillet pour la reprise de la NBA, suspendue depuis le mois de mars après que Rudy Gobert ait été déclaré positif au coronavirus.

Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus d'une éventuelle reprise de la NBA. Suspendue depuis plus de deux mois, à cause de la pandémie de coronavirus, la saison 2019-2020 pourrait reprendre le 31 juillet. C'est en tout cas ce qu'aurait indiqué vendredi Adam Silver, le patron de la NBA, aux propriétaires des franchises selon les informations de The Athletic. Il y a quelques jours, au moment des discussions pour organiser la fin du championnat à DisneyWorld, à Orlando, Adam Silver avait déjà évoqué "la fin-juillet" pour la reprise des hostilités à huis clos.

NBA Durant, Thompson ou Wall : les superstars blessées doivent-elles reprendre dès cette saison ? 28/05/2020 À 11:19

Toujours selon The Athletic, le plan de reprise pourrait être présenté par Adam Silver aux franchises NBA la semaine prochaine. Si pour l'heure, les modalités d'une reprise ne sont pas encore tout à fait établies, les équipes pourraient arriver quinze jours avant le début des hostilités à Orlando pour parfaire leurs entraînements sur place. Cependant, si la reprise devenait effective, sous quelle format serait-elle organisée ?

Sondées par la NBA en cette fin de semaine, 83% des trente franchises se seraient prononcés pour des playoffs à 20 équipes voire plus. Dans le format classique, seize franchises s'affrontent jusqu'à la finale des Conférences Ouest et Est avant la grande finale NBA. Interrogé par ESPN jeudi, Damian Lillard, le meneur des Blazers, s'est déclaré en faveur d'un possible tournoi validant l'accès aux playoffs pour les équipes de l'Ouest.

S’ils décident vraiment qu’on attaque directement sur les playoffs, évidemment, nous serions tous déçus

"J’ai le sentiment qu’un tournoi pour aller en playoffs serait parfait, simplement parce qu’on était au contact (ndlr : 9e) et qu’il restait assez de matches pour aller en playoffs, a-t-il déclaré dans un premier temps. Mais s’ils décident vraiment qu’on attaque directement sur les playoffs, évidemment, nous serions tous déçus. On n’a pas été assez performants pour être dans les huit premiers. Si c’est comme ça, alors OK."

NBA Lillard : "J’ai le sentiment qu’un tournoi pour aller en playoffs serait parfait" 28/05/2020 À 07:14