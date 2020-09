Avec 15.1 points, 13.5 rebonds et 2 contres par match, l'ancien Choletais a d'ailleurs connu l'honneur de participer à son premier All Star Game en février dernier. Ce n'est cependant pas la première fois que Rudy Gobert se retrouve dans un cinq de la saison. En 2019, il a déjà été présent dans ce 3e cinq. Et en 2017, il avait fini dans la deuxième.