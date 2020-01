Le panier : Carmelo Anthony fait gagner les Blazers !

On peut reprocher à Carmelo Anthony de ne pas avoir pleinement exploité son potentiel mais, en revanche, il faut admettre que le futur Hall Of Famer ne s’est jamais caché dans les moments les plus chauds d’une rencontre. Même aujourd’hui, à 35 ans, le vétéran a encore l’âme du finisseur décisif. C’est tout simplement lui qui a offert la victoire à Portland contre Toronto cette nuit (101-99). Alors que le score était de 99 partout, il a hérité du ballon et il est allé marquer un panier assassin à mi-distance. Game over. Il a fini avec 28 points au compteur et surtout il a donc planté le dix-septième panier pour la gagne de sa carrière. Personne n’en a inscrit autant depuis 2003. Chapeau Melo.

Le joueur : Chris Paul encore une fois héroïque pour le Thunder

Les résultats d’Oklahoma City sont bien meilleurs que prévu cette saison. Le Thunder occupe toujours la septième place de la Conférence Ouest après sa nouvelle victoire cette nuit, contre les Brooklyn Nets (111-103). Un succès arraché en prolongation, avec une nouvelle fois un Chris Paul décisif à la baguette. L’ancien All-Star a marqué 20 de ses 28 points au cours du quatrième quart temps et la prolongation. C’est aussi lui qui a cassé un score de 103 partout en enchaînant plusieurs paniers à mi-distance. CP3 est décidément toujours aussi efficace.

Le match : Detroit s’impose de peu contre Cleveland

Une rencontre entre les Pistons et les Cavaliers n’intéresse a priori pas grand monde à part les supporteurs des deux équipes concernées. Mais la partie a été serrée jusqu’au bout, avec finalement un panier décisif de Derrick Rose pour faire la différence en faveur de Detroit (victoire 115-113). Le match a surtout été marqué par les performances d’Andre Drummond et de Kevin Love, deux All-Stars dont les noms circulent dans le flot des rumeurs NBA à l’approche de la deadline. Ils sont susceptibles de changer d’équipe dans les prochaines semaines. Mais en attendant, ils ont tous les deux cartonné hier soir. Le pivot des Pistons a claqué 23 points et 20 rebonds tandis que l’intérieur des Cavaliers a scoré 30 points.

La frayeur : Anthony Davis au sol, les Lakers ont eu très peur

Anthony Davis et l’infirmerie, c’est une grande histoire d’amour. Mais depuis le début de saison, l’intérieur des Los Angeles Lakers serre les dents malgré les divers petits pépins physiques auquel il fait face. Alors quand le Staples Center a vu sa star chuter lourdement sur le bas du dos sur une tentative de contre face à New York, les frissons se sont fait entendre. Plus de peur que de mal, puisque les premiers examens n’indiquent pas de fracture. Mais le joueur l’a reconnu lui-même en étant escorté allongé jusqu’à sa voiture après le match, il devrait manquer plusieurs matches.

Les Français (et le dunk) : Doumbouya ne s’arrête plus !

Très performant depuis son intronisation dans le cinq majeur des Pistons il y a quelques jours, Sekou Doumbouya a marqué 15 points lors de la victoire serrée de Detroit contre Cleveland (115-113). Vu ses performances actuelles, on l’imagine mal perdre sa place de titulaire. Surtout après la blessure malheureuse de Blake Griffin, opéré du genou et probablement indisponible pour la saison. En plus de s’illustrer de plus en plus au sein du cinq majeur des Pistons, Doumbouya se fait désormais une place tout en haut du top-10 de la nuit avec ce dunk mémorable sur Tristan Thompson.

Plus à l’Ouest, Elie Okobo a marqué 6 points pour les Suns en sortie de banc mais Phoenix a perdu contre Sacramento (103-114). 7 points en 14 minutes pour Frank Ntilikina, lui aussi remplaçant, avec les Knicks.

Tous les scores

Cavaliers - Pistons : 113-115

Raptors - Trail Blazers : 99-101

Nets - Thunder : 103-111

Grizzlies - Timberwolves : 119-112

Suns - Kings : 103-114

Lakers - Knicks : 117-87