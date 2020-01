Le match : Lillard encore en grande forme contre Houston

C’est décidément la superstar en vogue en ce moment en NBA. Auteur de 61, 47 puis 50 points lors des trois derniers matches, Damian Lillard a été plus calme au scoring hier soir. 36 pions. Mais avec 10 rebonds et 11 passes. Un triple-double solide, le premier de sa carrière, pour mener les Blazers à un beau succès contre les Rockets (125-112). En face, Russell Westbrook a tenu tête au leader de Portland. Les duels entre les deux All-Stars, qui ne s’apprécient pas particulièrement, sont toujours très intenses et animés. Westbrook a donc compilé 39 points, 10 rebonds et 6 passes. Lui aussi est en grande forme en ce moment. Le problème, c’est que son camarade James Harden ne suit pas. 18 points à 5 sur 18 pour le meilleur scoreur de la ligue. Pris de vitesses dans le troisième quart temps (24-41), les Rockets n’ont pas su réagir par la suite.

Le joueur : DeRozan, 38 points pour faire plier Utah

Victoire importante des Spurs contre le Jazz hier soir (127-120). Les joueurs de Gregg Popovich ont fait forte impression contre un adversaire du top-4 à l’Ouest. Un homme s’est surtout illustré. DeMar DeRozan, auteur de 38 points. Sa meilleure performance de la saison. L’arrière All-Star a notamment fait la différence en seconde mi-temps, au cours de laquelle il a inscrit 21 points. Dont deux tirs à mi-distance, sa marque de fabrique, pour maintenir Utah à distance dans les 3 dernières minutes. En face, Donovan Mitchell a marqué 31 points. Deuxième à l’Ouest il y a peu, le Jazz est descendu à la quatrième place. Les Spurs sont neuvièmes.

Le retour : Victor Oladipo décisive dès sa première !

Il y a deux ans, Victor Oladipo se révélait aux yeux de la planète basket et devenait un All-Star. Le patron des Pacers. Puis il s’est blessé sévèrement au genou en janvier 2019. Depuis, l’arrière de 27 ans prenait son mal en patience. Hier, il a enfin pu fouler à nouveau le parquet lors d’un match officiel. Il est sorti du banc lors de la victoire d’Indiana contre Chicago (115-106). Oladipo était évidemment rouillé après une si longue absence. Il n’a converti que 2 de ses 8 tentatives, pour 9 points et 4 passes décisives en 21 minutes. Mais il a marqué un panier crucial en fin de rencontre ! En effet, il a égalé avec un panier primé dans les dernières secondes du quatrième quart temps. Ses coéquipiers l’ont ensuite emporté en prolongation.

Le vilain geste : Elfrid Payton provoque une altercation

Il restait 48 secondes à jouer et le match entre les Knicks et les Grizzlies était déjà plié. Memphis menait de 18 points et se dirigeait vers un nouveau succès (127-106 score final) tandis que le Madison Square Garden une équipe de New York encore une fois bien pâle. Malgré le score fleuve, Jae Crowder a décidé de prendre un tir à trois-points pour alourdir la marque dans les derniers instants. Le meneur des Knicks, Elfrid Payton, n’a pas apprécié. Il s’est rué sur le vétéran des Grizzlies pour le pousser dans les tribunes alors qu’il était en l’air pour tirer. Un geste vraiment pas malin, c’est un euphémisme, et dangereux. Crowder s’est relevé et s’est précipité sur son agresseur, tout ça pour finalement faire un peu de lutte avec Marcus Morris. Les trois joueurs ont été expulsés. Mais la NBA pourrait distribuer les sanctions.

Les Français : Encore un double-double pour Rudy Gobert

Rudy Gobert fait des statistiques à l’approche du All-Star Game, dont les listes complètes seront données ce soir. Le pivot du Jazz a compilé 17 points et 19 rebonds hier soir. Seulement 8 minutes de jeu et pas le moindre panier pour Sekou Doumbouya, un peu dans le dur avec les Pistons en ce moment.

Tous les scores

Pacers - Bulls : 115-106

Nets - Pistons : 125-115

Knicks - Grizzlies : 106-127

Spurs - Jazz : 127-120

Trail Blazers - Rockets : 125-112

Kings - Thunder : 100-120