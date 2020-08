NBA – Plus rien n’arrête Phoenix. Bouillants, les Suns sont allés chercher cette nuit une sixième victoire de suite dans la bulle , où ils sont invaincus, en battant le Thunder (128-101) avec 35 points de Devin Booker. Joli succès également des Lakers contre les Nuggets (124-121) grâce à un panier de Kyle Kuzma à quatre dixième du buzzer.

L’équipe : Phoenix et Devin Booker sur un nuage

La belle série continue. Six à la suite. Les Suns sont décidément surprenants. Chaotiques, désorganisés et irréguliers entre octobre et mars, les voilà au zénith de leur forme en plein été. Avec donc une nouvelle victoire décrochée cette nuit contre le Thunder (128-101). Et 35 points pour leur étoile la plus brillante, Devin Booker. De l’orage était pourtant à prévoir quand Phoenix a attaqué le duel du soir sans son pivot Deandre Ayton. Le jeune homme, coupable d’avoir manqué un test de dépistage du coronavirus le dimanche, attendait les résultats du contrôle effectué lundi, avant d’enfiler sa tenue. Il a passé le premier quart temps sur un vélo. Pendant ce temps, son équipe prenait l’eau (23-37 après 12 minutes).

Puis le premier choix de la draft 2018 est entré en jeu et tout à changer. 10 points et 6 rebonds en 18 minutes, tandis que ses coéquipiers prenaient un coup de chaud.42-27 dans le deuxième quart, 33-17 dans le troisième. L’écart qui se creuse. Oklahoma City, privée de quatre de ses cinq meilleurs marqueurs, ne pouvait plus suivre. Avec ce nouveau succès, les Suns reviennent à une petite victoire de la huitième place. Ils entretiennent ainsi l’espoir de participer à la mini-finale pour les playoffs qui opposera le neuvième au huitième. Ils sont pour l’instant dixièmes, en embuscade.

Le match : Choc tronqué entre Toronto et Milwaukee

Alors que les playoffs vont débuter d’ici quelques jours, le duel entre Milwaukee et Toronto faisait figure de répétition générale en vue d’une éventuelle confrontation en finale de Conférence à l’Est. Et c’est justement pour ça que les deux coaches n’ont pas voulu dévoiler leurs cartes. Les Raptors sont sortis vainqueurs (114-108) malgré l’absence de Kyle Lowry, Serge Ibaka et Fred VanVleet tandis que les Bucks évoluaient sans leur MVP en titre Giannis Antetokounmpo. Le Grec est d’ailleurs incertain pour les deux derniers matches de saison régulière.

En l’absence des cadres, les porteurs d’eau habituels de Toronto se sont illustrés. 25 points – record en carrière – pour Chris Boucher et 22 pour le rookie Matt Thomas. Khris Middleton menait Milwaukee avec 17 unités. Le résultat n’a aucune incidence au classement vu que les deux équipes sont assurées de terminer en tête à l’Est. En attendant un potentiel duel beaucoup plus engagé dans quelques semaines.

Le joueur : Kyle Kuzma offre la victoire aux Lakers !

Une poignée de secondes à jouer entre Denver et Los Angeles. 121 partout. Tout le monde s’attend à ce que la balle se retrouve entre les mains de LeBron James, auteur d’un match plein avec 29 points et 12 passes décisives. Ou encore d’Anthony Davis, l’autre star de l’équipe, 27 points cette nuit. Et effectivement, c’est l’intérieur qui se retrouve dos au panier près de la raquette, excentré à 45 degrés. Mais le système ne lui est pas destiné. Car voilà Kyle Kuzma qui déboule. AD lui lâche la gonfle. Le jeune homme réceptionne et dégaine à trois points en première intention. C’est dedans ! Plus que 0,4 seconde à jouer. C’est gagné pour les Lakers (124-121) !

Frank Vogel, le coach, avouait après le match s’être inspiré des Hawks 2015, et plus particulièrement de Paul Millsap et Kyle Korver, pour reproduire ce schéma dans les derniers instants. Et dans le rôle du shooteur, il a donc choisi Kyle Kuzma. Une récompense du boulot abattu par l’ailier de 25 ans. Il a été le facteur X cette nuit, avec 25 points inscrits. Un succès bon pour la confiance après quelques prestations mitigées des Angelenos. L’équipe monte maintenant enfin en puissance à l’approche des playoffs.

Le Français : Rudy Gobert battu

Limité à 16 minutes de jeu, Rudy Gobert a eu le temps de poster 9 points et 5 rebonds. Le Jazz s’est incliné contre les Mavericks (114-122), qui évoluaient sans Luka Doncic et Kristaps Porzingis.

Tous les scores

Suns - Thunder : 128-101

Jazz - Mavericks : 114-122

Bucks - Raptors : 106-114

Heat - Pacers : 114-92

Lakers - Nuggets : 124-121

