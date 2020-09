Dans un vibrant message, le technicien a tenu à remercier tous ceux qui l'ont accompagné dans cette aventure de sept années. "Merci à la Clipper Nation de m'avoir permis d'être votre coach et pour tout votre soutien aidant à faire d'elle une franchise gagnante, a écrit Doc River, sur son compte Twitter. Quand j'ai pris ce travail, mes objectifs étaient d'en faire un programme de basket victorieux, une destination pour free agent, et apporter un titre à cette organisation. Alors que j'ai été en mesure d'atteindre la plupart de mes buts, je ne pourrai pas tous les voir se réaliser. Bien qu'il s'agisse d'une fin de saison décevante, vous êtes bien là et je sais ce que cette équipe est capable d'accomplir avec votre soutien. Merci à tous les joueurs, aux coaches, et au staff de nous avoir aidés à parvenir jusqu'ici. Et plus important encore : Merci aux fans. Nous avons traversé beaucoup de choses, et je suis reconnaissant pour le temps que j'ai passé ici."