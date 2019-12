Le match : Milwaukee, meilleure équipe de la NBA après avoir battu Los Angeles

Bucks et Lakers étaient à égalité dans les hauteurs du classement NBA avant le match de jeudi soir. 24 victoires en 28 matches pour les deux cadors du championnat. Le duel de mastodontes était attendu. Il a rapidement tourné à l’avantage de Milwaukee. Auteur d’une première mi-temps impressionnante, les Bucks l’ont emporté contre les Lakers (111-104).

Un succès marqué par la prestation époustouflante du MVP en titre, Giannis Antetokounmpo. Le Grec a pris le dessus sur son aîné LeBron James en compilant 34 points, 11 rebonds et 7 passes décisives. Avec surtout 5 tirs primés, son record en carrière sur un match. Le King a fait du chiffre. Un triple-double, 21 points, 12 rebonds et 11 passes. Mais les Californiens ont été dominés quand il était sur le terrain (-14 de différentiel).

Anthony Davis a essayé de mener L.A. en marquant 36 points. Son équipe a payé chacun de ses passages sur le banc. En effet, les remplaçants des Bucks ont dominé ceux des Lakers (34 points à 4, 21 unités pour George Hill). Notamment dans le second quart temps, quand Milwaukee a pris le large à la faveur d’un 42-29. La franchise du Wisconsin menait alors de 19 points à la pause (65-46). Ils n’ont pas vraiment été rejoints par la suite même si leurs adversaires se sont rapprochés. Giannis et ses coéquipiers ont donc une nouvelle fois battu une équipe de Los Angeles : ils sont à 3-0 en cumulé contre les Lakers et les Clippers et occupent seuls la tête de la NBA avec 25 victoires en 29 matches.

Les joueurs : Russell Westbrook et James Harden font plier les Clippers

Mauvaise soirée pour les équipes de Los Angeles. Les Clippers ont, comme les Lakers, été battus lors de l’autre affiche de la nuit. Ils ont perdu contre les Rockets (117-122à portés par le tandem Russell Westbrook (40 pts) – James Harden. Les deux MVP ont pris le dessus sur leurs adversaires, notamment dans le quatrième quart temps. Westbrook a d’abord maintenu les siens à flot devant les assauts répétés de Paul George (34 pts). Les Californiens comptaient tout de même 15 points d’avance à la mi-temps. Puis les Texans se sont révoltés au retour des vestiaires (36-18) pour finalement recoller… et même prendre le dessus dans les dernières minutes. Jusqu’alors très discret, Harden a été impérial dans le ‘money time’ tandis que Kawhi Leonard multipliait les tirs ratés et les ballons perdus. Victoire étincelante pour Houston, une équipe à ne pas oublier dans la course au titre.

La performance : Spencer Dinwiddie cartonne en vain

Bombardé à la mène des Nets depuis la blessure de Kyrie Irving (qui a manqué les 17 derniers matches), l’habituel sixième homme Spencer Dinwiddie s’affirme de plus en plus comme une star NBA. Il a établi son nouveau record en carrière en inscrivant 41 points contre les Spurs. Malgré cette éruption offensive, Brooklyn a perdu à San Antonio (105-118). Les joueurs de Gregg Popovich ont fait la différence collectivement. Avec six joueurs à 10 points ou plus dont 27 pour Patty Mills, décisif en sortie de banc.

Le Français : Double-double massif de Rudy Gobert

Rudy Gobert a très fortement contribué à la victoire du Jazz contre les Hawks hier soir (111-106). Le pivot tricolore a marqué 20 points tout en prenant 13 rebonds. Une nouvelle performance de mammouth du géant. Utah, vainqueur de quatre matches de suite, se porte beaucoup mieux après un début de saison chaotique.

Tous les scores

Bucks - Lakers : 111-104

Hawks - Jazz : 106-111

Spurs - Nets : 118-105