Il va falloir attendre pour Hayes et Maledon : la draft se déroulera en octobre

NBA - La NBA a fixé les dates de la prochaine draft au 16 octobre et au 18 octobre celle de la "free agency", période qui autorise les franchises à négocier avec les joueurs libres de tout contrat, rapportent samedi des médias américains, citant une note envoyée aux clubs.

Killian Hayes, Théo Maledon et les trois autres Français qui rêvent de décrocher le droit d'aller en NBA vont devoir faire preuve de patience. La prochaine draft se déroulera le 16 octobre, selon plusieurs médias US. Les joueurs souhaitant s'inscrire à la draft auront jusqu'au 17 août pour le faire et pourront se désister jusqu'au 6 octobre. Ces dates clefs ne seront pas officielles tant que la NBA et le syndicat des joueurs ne trouveront pas un accord sur le changement des règles de négociations collectives liées à l'interruption de la saison à cause de la pandémie de coronavirus.

Selon ces médias, il sera également possible pour les équipes participant aux playoff de remplacer des joueurs dont les absences sont liées à la pandémie et ce entre le 1er juillet jusqu'à la mi-août. Après un temps mort de quatre mois et demi dû au coronavirus, la NBA a décidé de reprendre la saison actuelle dès le 30 juillet à Orlando, où sera couronné un champion parmi les 22 équipes concernées.

Les matches auront lieu à huis clos et se dérouleront à Disney World, plus exactement sur l'immense site "ESPN Wide World of Sports Complex", qui dispose de trois salles ainsi que d'hôtels capables d'accueillir les délégations. Les joueurs refusant de jouer à Orlando pourraient perdre jusqu'à 1,1% de leur salaire pour chaque match manqué dans un limite de 14 matches, soit environ 15% de leurs contrats, si leurs absences ne sont pas excusées.

