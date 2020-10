Les Lakers étaient en mission. Près de neuf fois après la mort tragique de Kobe Bryant dans un accident d'hélicoptère, la franchise phare de Los Angeles a rendu le plus bel hommage qui soit au Black Mamba en allant coiffer dimanche une 17e couronne en NBA. LeBron James a réussi son pari, et plutôt deux fois qu'une : ramener les Purple and Gold au sommet et perpétuer l'héritage de son glorieux ainé, comme il s'était engagé à le faire après sa disparition.