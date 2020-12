C'est sûrement la fin d'une belle aventure, qui ne s'est pas terminée comme espérée. Joakim Noah pourrait mettre un terme à sa carrière en NBA. L'intérieur a été coupé ce mardi par les Clippers. Et selon son agent Bill Duffy qui est cité par ESPN, cette mise à l'écart pourrait le pousser à raccrocher ses baskets après 13 ans de la Ligue. "Quelle carrière pour Joakim", salue son agent, qui parle de l'un des joueurs les "plus passionnés et intenses qui ont pu évoluer dans ce sport". "Ca a été un honneur de représenter Joakim durant ce périple"

NBA Contrat max ou boulet, bonnes affaires : quel est le juste prix d'un joueur NBA ? 26/11/2020 À 15:16

Ses dernières années n'ont pas été à la hauteur des espérances. Depuis la saison 2015-2016, le pivot, qui affiche 8.8 points, 9 rebonds et 1.3 contre tout au long de sa carrière, a trop souvent été limité par les blessures. Aux Knicks puis à Memphis et donc aux Clippers où il n'a pas disputé que sept petits bouts de match, il s'est régulièrement contenté d'un rôle mineur, même s'il avait donné l'impression d'avoir réussi à relancer sa carrière lors de son passage aux Grizzlies (7.1 pts, 5.7 rbds en 42 matches lors de la saison 2018-19).

Elu défenseur de l'année en 2014

S'il met vraiment un terme à sa carrière, ce ne sont cependant pas ces dernières années que l'on retiendra. Mais son passage en NCAA et aux Chicago Bulls évidemment. Avec les Gators de Florida à l'université, le fils de Yannick Noah s'est fait un prénom en décrochant deux titres consécutifs en 2006 et 2007. Sélectionné ensuite à la 9e place de la draft 2007 après avoir attendu un an malgré des prévisions qui lui offraient les tous premiers rôles en 2006, le natif de New York a fait le bonheur des Bulls pendant de longues saisons.

Le médaillé d'argent à l'Euro 2011 avec l'équipe de France s'est alors imposé comme l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Avec son style atypique, sa polyvalence et son envie débordante, il a ainsi décroché deux sélections au All Star Game (2013, 2014), a été désigné Défenseur de l'année en 2013-2014 et a fini dans le cinq de la saison lors du même exercice. Mais à 35 ans et alors qu'il s'était sectionné le tendon d'Achille en 2019, il a peut-être terminé son séjour en NBA.

NBA Le camp d'entraînement avant mieux ? Toupane invité par les Warriors 25/11/2020 À 06:38