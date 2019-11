Kawhi Leonard sans pitié avec les Spurs

Le joueur : Kawhi Leonard fait chuter les Spurs

Le temps d’un soir, les Spurs ont pu constater ce qu’ils n’ont plus : une superstar comme Kawhi Leonard au sein de leur effectif. L’ancien joueur de San Antonio, qui avait forcé son départ de la franchise en 2018, a été au cœur du succès des Clippers cette nuit (103-97). Il a inscrit 38 points en prenant aussi 12 rebonds. Dans son sillage, les Californiens l’ont donc emporté. Ses 15 points dans le quatrième quart temps ont empêché les Texans de revenir au score malgré les efforts de DeMar DeRozan (29 pts). C’est la première défaite de la saison pour les joueurs de Gregg Popovich. Il n’y a donc plus qu’une seule équipe invaincue en NBA, Philadelphie.

Le rookie : Kendrick Nunn, l’inconnu qui bat des records

Avec un Jimmy Butler maladroit (2 sur 10 aux tirs), le Heat s’est trouvé une autre solution offensive de premier plan pour battre les Hawks cette nuit (106-97). Les Floridiens se sont reposés sur Kendrick Nunn, rookie non drafté qui affole les compteurs depuis le début de la saison. L’arrière de 24 ans a marqué 28 points en convertissant 10 de ses 15 tentatives. C’est déjà son troisième match à plus de 20 points depuis le début de la saison ! Très fort pour un joueur qui évoluait encore en G-League l’an dernier après avoir été snobé par les franchises NBA à sa sortie de l’université d’Oakland en 2018. Miami a fini par lui laisser sa chance et il en profite. Il s’était illustré en tapant la barre des 40 points pendant la pré-saison. Désormais titulaire, il enchaîne. Il est devenu cette nuit le premier rookie depuis Kevin Durant – en 2007 – à avoir cumulé 100 points sur les cinq premières rencontres de sa carrière. Il est même le joueur le plus prolifique du Heat avec 22,4 points de moyenne.

Le match : Première victoire de la saison pour New Orleans

Battus quatre fois mais parfois de très peu, les Pelicans ont finalement décroché leur première victoire de la saison en battant les Nuggets cette nuit (122-107). New Orleans a surfé sur le retour de Jrue Holiday (19 pts, 7 pds) pour venir à bout de l’une des meilleures équipes de la Conférence Ouest. Jahlil Okafor a inscrit 26 points et Brandon Ingram en a ajouté 25.

Les débuts : Michael Porter Jr a enfin joué !

Après des longs mois d’attente, Michael Porter Jr a disputé son premier match en NBA. L’ailier avait été drafté en quatorzième position par Denver en… 2018. Mais il avait manqué l’intégralité de la saison précédente en raison d’une blessure. Il compte d’ailleurs toujours comme un rookie. Lancé dans le grand bain par Mike Malone, il a tout simplement fini meilleur marqueur de son équipe avec 15 points (5 sur 8 aux tirs) en 21 minutes. Porter Jr était une superstar au lycée et il était attendu parmi les cinq premiers choix de la draft 2018. Mais il s’était blessé, une fois de plus, lors de son unique saison universitaire puis juste avant la draft. S’il se maintient en bonne santé, il peut s’imposer comme le facteur X de la franchise du Colorado cette saison.

Tous les scores

Pelicans - Nuggets : 122-107

Hawks - Heat : 97-106

Clippers - Spurs : 103-97