C’est officiel, la cuvée 2020 a été dévoilée. Et sans grande surprise, elle a tout d'un hommage à Kobe Bryant - décédé le 26 janvier dernier. Tim Duncan et Kevin Garnett obtiennent également tous les deux leur ticket pour le panthéon du basket. La cérémonie devrait se tenir le 29 août prochain.

Tim Duncan a fait ses classes à San Antonio, et remporté cinq titres en quinze ans (1999, 2003, 2005, 2007, 2014). L’ailier élu deux fois MVP de la saison régulière (2002 et 2003) officie désormais aux côtés de Gregg Popovich, en tant qu'entraineur-adjoint. Le palmarès de Kevin Garnett est tout aussi impressionnant, champion olympique avec Team USA en 2000, MVP en 2004 avec Minnesota. Le “roc” a fait le bonheur des Timberwolves (1995 à 2007) avant de rejoindre Boston jusqu’en 2013, puis les Nets pendant deux ans, pour enfin boucler la boucle et revenir à Minnesota où il a terminé sa carrière en septembre 2016.

Une nouvelle occasion de célébrer Black Mamba

Mais ce Hall of Fame 2020 a une saveur bien particulière, comme un goût amer. Kobe Bryant, l’homme aux 20 saisons avec les Lakers, décédé tragiquement en janvier dernier dans un accident d’hélicoptère à 42 ans, ne pourra pas voir son nom passer à la postérité. 18 All star games, MVP en 2008, cinq titres avec son équipe (2000, 2001, 2002, 2008 et 2009), un match à 81 points… Cette cérémonie tournera autour de lui, et se présente comme une nouvelle occasion d’honorer la mémoire de celui que l’on surnommait Black Mamba.

Kobe Bryant avec son maillot numéro 24 des LakersGetty Images

Rudy Tomjanovich, l'ex coach des Rockets titrés en 1994 et 1995, Kim Mulkey, Barbara Stevens, Tamika Catchings (MVP en 2011) et Eddie Sutton, ancien coach en NCAA, font également partie de la cuvée 2020.