La NBA en ligne de mire mais l'Europe d'abord : le "petit" Antetokounmpo prend son temps

NBA - Alors qu'il a brillé au lycée aux États-Unis, Alex Antetokounmpo, le petit frère de Giannis, préfèrerait débuter sa carrière professionnelle en Europe plutôt que d'aller joueur en université.

Alex Antetokounmpo, petit frère de la star de Milwaukee, envisage de débuter sa carrière professionnelle en Europe, qu'il juge être un meilleur tremplin pour la NBA. "Je veux devenir pro le plus vite possible. Je connais le basket européen et le mieux pour moi serait de signer un contrat avec un club européen", a-t-il dit au site spécialisé EuroHoops.

Né en Grèce, Alex a rejoint son frère Giannis en 2013 à Milwaukee. Brillant en championnat des lycées avec 20 points et 7,3 rebonds de moyenne, il a déjà reçu des propositions pour jouer en championnat universitaire, la voie la plus courante vers la NBA. Mais l'ailier de 2 mètres préfère l'Europe pour tenter de rejoindre ses trois frères Giannis, Thanasis et Kostas évoluant déjà dans le championnat nord-américain. "Je devrai m'entraîner et jouer contre des hommes adultes, j'aurai l'expérience de la concurrence et de la pression", estime-t-il.

