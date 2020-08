NBA – Encore une fois emmené par un excellent Chris Paul (21 pts), le Thunder s’est payé les Lakers, premiers à l’Ouest, cette nuit (105-86). Autre performance, le nouveau carton du rookie Michael Porter Jr. à 30 unités et 15 rebonds lors de la victoire des Nuggets contre les Spurs (132-126).

Le match : Le Thunder a éteint les deux superstars des Lakers

Toues les équipes ne peuvent pas se targuer d’avoir limité LeBron James et Anthony Davis sous les 20 points le même soir. Le Thunder s’est appuyé sur une défense solide et sur la maladresse de son adversaire pour venir à bout des Lakers cette nuit (105-86) avec seulement 9 points (à 3 sur 11) pour le terrible Anthony Davis, flashé à 42 unités au match précédent. LeBron James n’a pas vraiment su prendre le relais : 19 points, 11 rebonds et zéro panier marqué derrière la ligne à trois-points en cinq tentatives.

NBA Davis valide la première place des Lakers avec une performance de mammouth 04/08/2020 À 05:04

Les Angelenos ont tiré à 35% de réussite avec un vilain 5 sur 37 derrière l’arc. Mais le crédit revient aux joueurs d’Oklahoma City et notamment à Chris Paul. Le vétéran a compilé 21 points (8 sur 12), 7 rebonds et 6 passes. "On s’en est tenu au plan de jeu", a confié le meneur. "On voulait empêcher les deux stars de se rendre sur la ligne des lancers-francs. Et on a essayé de faire un mur devant LeBron à chaque fois qu’il remontait la balle. Leur rendre la vie difficile."

Mission accomplie. Danilo Gallinari (19 pts) et Steven Adams (18) ont bien épaulé leur leader. Le Thunder s’est installé aux commandes du match dès le premier quart temps (26-18) et a déroulé ensuite, sans jamais être vraiment inquiété. Avec ce succès, OKC prend la cinquième place de Houston à l’Ouest. Les deux équipes ont le même bilan – 42 victoires, 25 défaites – mais l’avantage dans la série revient aux joueurs de Billy Donovan.

Le(s) joueur(s) : Michael Porter Jr. et Nikola Jokic font plier les Spurs

D’ordinaire, les Nuggets s’appuient sur Nikola Jokic et Jamal Murray pour gagner des matches. Mais en l’absence du meneur canadien, c’est Michael Porter Jr. qui prend le relais. Le jeune homme prend une nouvelle dimension dans la bulle. En témoignent ses 30 points et 15 rebonds de dans la victoire de Denver contre San Antonio (132-126).

Le rookie (drafté en 2018 mais qui a débuté par une saison blanche) s’affirme comme le meilleur débutant de la NBA à Disney World. Il avait inscrit 37 points, son record personnel, lors du match précédent, il a continué sur sa lancée hier soir. En étant agressif d’entrée de jeu, avec 10 des 16 premiers points des Nuggets à mettre à son actif. Mais il tenait à souligner l’impact de Jokic sur sa performance. "Je suis un scoreur. Jouer avec une superstar qui préfère passer que shooter nous profite évidemment à tous les deux", notait l’ailier.

En effet, son coéquipier all-star a encore une fois été étincelant. 25 points et surtout 11 passes pour Jokic, comparé au légendaire Larry Bird par le non moins mythique Gregg Popovich. Rien que ça. Les Nuggets ont tout de même souffert pour se défaire des Spurs, qui luttent actuellement pour une place en playoffs.

La blessure : Frayeur pour Ben Simmons

Nouvelle nuit de pépins physiques à Orlando. Ben Simmons a notamment été touché. Le prodige australien est mal retombé après un rebond offensif. Il est donc sorti et a rejoint directement le vestiaire dans le troisième quart temps. Ce qui a évidemment fait naître un fort sentiment d’inquiétude auprès des Sixers. Mais les premières informations sont rassurantes : l’IRM n’a montré aucun dommage significatif. L’ailier all-star sera suivi au quotidien. Malgré sa sortie, Philadelphie a tout de même battu Washington (107-98) avec 30 points et 11 rebonds de Joel Embiid.

Les Français : Rudy Gobert en grande forme

Dominé par Anthony Davis lors du match précédent, Rudy Gobert s’est rattrapé en prenant le dessus sur la raquette des Grizzlies, battus par le Jazz hier soir (124-115). Le pivot a cumulé 21 points et 16 rebonds. Le cauchemar continue pour Memphis. Titulaire de la huitième place à l’Ouest avec une certaine avance à son arrivée dans la bulle, la franchise du Tennessee a perdu ses quatre premiers matches à Disney et elle est désormais privée de l’un de ses deux meilleurs joueurs, Jaren Jackson Jr., touché au genou.

Auteur d’une superbe performance la veille, Timothé Luwawu-Cabarrot n’a été aligné que 11 minutes cette nuit pour 4 points inscrits et une large défaite de Brooklyn contre Boston (115-149).

Tous les scores

Jazz - Grizzlies : 124-115

Wizards - Sixers : 98-107

Spurs - Nuggets : 126-132

Lakers - Thunder : 86-105

Magic - Raptors : 99-109

Celtics - Nets : 149-115

NBA Budenholzer et Donovan entraîneurs de l'année selon leurs pairs 03/08/2020 À 22:22