NBA - Alors que la reprise se profile, LeBron James s'est exprimé sur la possibilité de le voir élu MVP en fin de saison. La star des Lakers plaide notamment son bilan personnel mais également collectif pour promouvoir sa candidature face au favori Giannis Antetokounmpo des Bucks.

Le voilà candidat. LeBron James, superstar des Lakers bien placés pour le titre de champion NBA, a plaidé pour sa cause dans la course au titre de meilleur joueur de la saison, lundi, estimant avoir montré à 35 ans ce qu'il était "capable de faire" cette saison. "Je pense avoir montré ce que j'étais capable de faire. Pas uniquement individuellement, mais aussi collectivement puisque nous sommes en tête de la conférence Ouest", a déclaré James à une poignée de journalistes dans la bulle de Disney World en Floride où le championnat, interrompu depuis le 11 mars à cause du coronavirus, doit redémarrer à huis clos dans dix jours.

Les trophées individuels attribués chaque année par la NBA, dont celui de meilleur joueur (MVP), ne seront basés que sur les matches de saison régulière qui se sont déroulés jusqu'au 11 mars. Les votants ne devront donc pas prendre en compte les huit matches qui seront joués à Orlando par chacune des 22 équipes en lice, avant que les 16 qualifiées n'enchaînent par les play-offs.

Antetokounmpo encore favori ?

James, qui a instillé le doute autant chez les journalistes que chez les fans composant le collège des votants, en se hissant au niveau du favori à sa propre succession Giannis Antetokounmpo (Bucks), a assuré ne pas se sentir pénalisé par le fait que la reprise de la saison n'influera pas dans l'attribution du trophée de MVP qu'il a remporté déjà quatre fois.

"Je ne suis pas déçu, c'est ainsi. Ce sont des choses que je ne peux pas contrôler, a-t-il répondu, ajoutant en guise d'argument: "il y a eu beaucoup de débats sur le sujet 'LeBron était capable de faire des choses à l'Est, mais le serait-il à l'Ouest ?' J'ai entendu tout ça".

Au 11 mars, King James affichait une moyenne de 25,7 points, 7,9 rebonds et 10,6 passes par match, quand Antetokounmpo compilait 29.6 points, 13,7 rebonds et 5,8 passes. Les deux stars ont été déterminantes dans la domination respective de leur équipe dans les deux conférences Ouest et Est, et, lors de leurs deux confrontations, chacun a remporté un match autant que le face à face direct les opposant.

LeBron James et Giannis Antetokounmpo lors de Milwaukee - Los Angeles Lakers en NBA le 19 décembre 2019 Crédit: Getty Images

