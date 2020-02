Le joueur : LeBron James donne la leçon à Zion

Parfois comparé à LeBron James pour sa capacité à dominer physiquement ses adversaires, Zion Williamson a pu mesurer cette nuit le chemin qui le sépare pour l’instant du King. Les Pelicans se déplaçaient à Los Angeles et ils ont été battus par les Lakers (109-118). Le premier choix de la draft 2019 n’a absolument pas démérité. Il a joué 33 minutes et il a posté 29 points et 6 rebonds. Mais, fait rare, il a été limité sous les 50% de réussite aux tirs (8 sur 18). La faute à la très bonne défense des Angelenos, l’une des meilleures du championnat. Anthony Davis (21 pts, 14 rbds) et consorts se sont relayés sur le rookie. Surtout, Williamson a assisté de près au show LeBron James. Le King était déterminé à frapper fort. Il a donc cumulé 40 points, 8 rebonds et 6 passes décisives au lendemain du mémorial en l’honneur de Kobe et Gianna Maria Bryant. En patron.

Le match : Milwaukee remporte le choc contre Toronto

Les deux meilleures équipes de la Conférence Est se retrouvaient face à face pour un duel au sommet cette nuit. Et la hiérarchie a été respectée puisque les Bucks, premiers, sont venus à bout des Raptors, leurs dauphins, sur le score de 108 à 97. Comme souvent, c’est dans le troisième quart temps que les joueurs de Mike Budenholzer ont fait la différence (34-19 en 12 minutes). Ils n’ont plus été rejoints ensuite. Giannis Antetokounmpo a été maladroit (5 sur 14) mais il a tout de même compilé 19 points, 19 rebonds et 8 passes. Son coéquipier Khris Middleton a inscrit 22 points. Les Bucks ont décroché là leur cinquantième victoire de la saison. Ils ont gagné dix-huit de leurs vingt derniers matches et sont plus que jamais favoris pour aller au bout à l’Est cette année.

Le rookie : Performance(s) historique(s) pour Coby White

Les Bulls ont perdu de justesse sur le parquet du Thunder cette nuit (122-124). Ils ne sont pas passés loin du hold-up après avoir compté jusqu’à 22 points de retard. Mais les joueurs d’Oklahoma City, plus expérimentés, ont fini par se ressaisir par l’intermédiaire des vétérans Dennis Schroder (21 pts) ou Danilo Gallinari (24 pts). C’est un rookie qui a fait le show du côté de Chicago. Toujours le même. Coby White a la main brûlante en ce moment. Auteur de 35 points c’est son… troisième match de suite à plus de 30 pions en sortie de banc ! Du jamais vu pour un débutant dans l’Histoire de la NBA.

La performance : Jayson Tatum en grande forme

Déjà auteur de 41 points contre les Lakers dimanche dernier, Jayson Tatum a bloqué son compteur à 36 pions cette nuit. Sauf que cette fois-ci, il est reparti avec la victoire. Boston s’est imposé sur le parquet de Portland (118-106) sous l’impulsion de son jeune All-Star. C’est une défaite difficile pour les Blazers, toujours privés de Damian Lillard (aine), qui perdent du terrain dans la course aux playoffs à l’Ouest.

Les Français : Sekou Doumbouya n’est plus titulaire

Aligné dans le cinq majeur pendant plusieurs matches d’affilée, Sekou Doumbouya est de retour sur le banc. Il a tout de même joué 18 minutes pour les Pistons cette nuit. Avec juste un panier à trois-points au compteur. Vincent Poirier a marqué 2 points en 3 minutes lors de la victoire des Celtics contre les Blazers.

Tous les scores

Pacers – Hornets : 119-80

Raptors – Bucks : 97-108

Bulls – Thunder : 122-124

Nuggets – Pistons : 115-98

Blazers – Celtics : 106-118

Lakers – Pelicans : 118-109

Kings - Warriors : 112-94