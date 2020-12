La meilleure équipe à l’Est, comme lors des deux dernières saisons. Les Bucks ont même réussi à se renforcer en rameutant le précieux Jrue Holiday mais aussi DJ Augustin, Torrey Craig, Bryn Forbes et Bobby Portis autour de Giannis Antetokounmpo. Prolongé pour cinq ans de plus, le double-MVP permet à sa franchise d’aborder le nouvel exercice avec sérénité. Maintenant, il va falloir s’affirmer comme la meilleure équipe à l’Est… en playoffs.

Finalistes de Conférence dans la bulle, les Celtics sont en pleine ascension. Ils suivent l’exemple de Jayson Tatum, jeune superstar qui maîtrise de plus en plus ses pouvoirs. Jaylen Brown se rapproche du niveau de celui d’un All-Star. L’équipe est prête à passer un cap après avoir atteint trois fois la finale de la Conférence lors des quatre dernières saisons sans voir les Finales.

Les interrogations sont nombreuses autour des Nets. Kevin Durant va-t-il revenir à son meilleur niveau ? Steve Nash peut-il gérer les ego dès sa première saison sur le banc ? Combien de temps avant que Kyrie Irving finisse par désespérer tout le monde ? Au-delà de ça, Brooklyn dispose de l’une des formations les plus talentueuses et les plus profondes de la ligue. Si ça colle, les New-yorkais peuvent aller très (très) haut.