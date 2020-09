Le coup sûr : Les Lakers en mission

Rien ne semble pouvoir entraver les route des "Purple and Gold" vers le titre. LeBron James, du haut de son expérience dans ces matchs couperets, est toujours aussi fort et le leader des Lakers semble habité, depuis les événements tragiques aux États-Unis, par un supplément d’âme. Secondé par un Anthony Davis dominateur dans la raquette, "LBJ" devrait permettre à la franchise de L.A de rejoindre la finale de conférence. En face, éreinté par le duel en 7 matchs face Oklahoma, Houston risque d’avoir du mal à tenir la distance malgré les exploits du duo Harden-Westbrook.

Notre pari : Los Angeles Lakers battent Houston à 1,35

LeBron James Crédit: Getty Images

Le gros coup : Denver sur sa lancée?

Menés 3-1 par Utah dans leur série, les Nuggets ont réussi l’exploit de se qualifier au bout d’un 7e match irrespirable (80-78). Si Jokic a de nouveau répondu présent, la franchise du Colorado a surtout pu compter sur un Jamal Murray en feu pour renverser la tendance. Le meneur de Denver, qui tourne à plus de 30 points de moyenne sur ces playoffs, pourrait bien être le facteur X de cette demi-finale. En face, les Clippers, 2e bilan à l’Ouest derrière les Lakers lors de la saison régulière, seront favoris. Surtout avec un Kawhi Leonard en quête d’une 3e bague de champion avec une 3e équipe différente après ses titres chez les Spurs et les Raptors. Mais les Clippers ont montré quelques faiblesses contre Dallas au tour précédent et les Nuggets, plus complets que les Mavericks, pourraient bien les exploiter!

Notre pari : Denver Nuggets battent Los Angeles Clippers à 4,05

Nikola Jokic et Jamal Murray lors du match 1 entre Denver - Utah / NBA Crédit: Getty Images

Le coup à jouer : Qui sera champion?

Le sprint final est lancé dans la bulle d’Orlando! Disputées dans des conditions particulières en raison de la pandémie de Covid-19, les finales NBA devraient consacrer un grand vainqueur en Floride. Si, comme on l’a vu, les deux bolides de Los Angeles sont en pole position du côté des bookmakers, il ne faut pas oublier les prétendants de l’Est. Et si Toronto ne semble pas assez costaud pour pouvoir conserver son titre, Milwaukee et son joyau Antetokounmpo ont clairement les moyens de se hisser en finale. Tout comme Boston, de retour vers les sommets, et Miami et sa défense de fer! Bref c’est ouvert à l’Est mais, pour la victoire finale, nous pensons qu’il faudrait mieux miser sur l’une des deux franchises de Los Angeles. Et selon nous, l’expérience et le talent de LeBron James sont des valeurs sûres pour parier sur les Lakers...

Notre pari : Los Angeles Lakers champions NBA à 3,50

