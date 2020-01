Lillard et Young stars d’une soirée NBA noire et dédiée à Kobe Bryant

La performance : Damian Lillard en plante 50

61 points le soir du Martin Luther King Day. 47 points au match suivant. Puis 50 pions pour enchaîner. Une série de points digne de Kobe Bryant. Mais c’est l’œuvre de Damian Lillard. Absolument intenable en ce moment, le meneur des Blazers a encore une fois ébloui la rencontre du soir de son talent. 50 points à 14 sur 23 aux tirs avec aussi 13 passes décisives. Et une victoire de Portland contre Indiana (139-129).

Le joueur : Trae Young, 45 points pour Kobe Bryant

Trae Young était le joueur préféré de Gianna Maria Bryant, fille de Kobe Bryant décédé hier. C’est donc avec une émotion toute particulière qu’il a pris place sur le terrain cette nuit. Numéro 8 sur le dos, celui de Kobe, au coup d’envoi, hommages aux défunts écrits sur ses chaussures, le néo-All-Star a transformé sa tristesse en énergie positive sur le parquet. Sa performance fut la clé de la victoire des Hawks contre les Wizards (152-133). Il a marqué 45 points tout en distribuant 14 passes décisives pour prendre le dessus sur ses adversaires, notamment Bradley Beal auteur de 40 points.

La série : Encore un match à plus de 30 points pour Kawhi Leonard

Kawhi Leonard est né à Los Angeles en 1991. Il a grandi en observant les exploits de Kobe Bryant et des Lakers et son jeu est d’ailleurs celui qui se rapproche le plus de l’ancienne gloire du Staples Center. C’est un scoreur, comme lui, fort physiquement, aérien, brillant à mi-distance, technique et robuste. Des qualités que le double-champion NBA a encore mis en avant-hier soir. Il a terminé meilleur marqueur, rebondeur et passeur de son équipe : 31, 14 et 7. Les Clippers ont battu le Magic, 112 à 97. C’est le huitième match de suite à 30 points ou plus pour Leonard. Série toujours en cours donc.

Le match : Première victoire pour Zion Williamson

Limité dans son temps de jeu lors de ses deux premières sorties, Zion Williamson a passé 27 minutes sur le parquet et ça a payé pour les Pelicans. Contrairement aux deux rencontres précédentes, ils l’ont cette fois-ci emporté. Une victoire contre les Celtics, 123 à 108. Avec 21 points et 11 rebonds du premier choix de la draft 2019, qui décroche donc enfin une victoire. Son coach Alvin Gentry a eu la bonne idée de le laisser sur le terrain pour conclure la partie. Trop puissant pour ses adversaires, Zion Williamson a marqué 8 points dans les trois dernières minutes. Kemba Walker a fini avec 35 points pour Boston.

Le triple-double : Nikola Jokic au courage

Bouleversé par la mort de Kobe Bryant, dont il a été informé alors qu’il était dans le vestiaire, en train de se préparer pour le match du soir, Nikola Jokic a tout donné en l’honneur de l’ancienne légende NBA. "C’est ça la Mamba Mentality", confiait le Serbe après la partie. Entre temps, il avait posté 24 points, 12 rebonds et 11 passes pour mener les Nuggets à la victoire contre les Rockets (117-110).

Les hommages à Kobe Bryant

Le monde a appris le décès de Kobe Bryant, et de l’une de ses quatre filles Gianna Maria, quelques heures avant le début des matches du jour. Après réflexion, Adam Silver a décidé de maintenir la tenue des rencontres. Les hommages au quintuple champion NBA se sont alors multipliés dans chaque salle. Les Rockets et les Nuggets ont notamment observé une minute de silence avant de débuter la partie, juste avant que le public de Denver scande ‘Kobe, Kobe’. Les Spurs et les Raptors ont volontairement laissé écouler les 24 secondes des deux premières possessions de leur duel, en référence au numéro 24 porté par Bryant. Un numéro 24 qui pourrait être retiré par de nombreuses franchises. Les Mavericks ont déjà fait savoir que plus personne ne le porterait. D’autres équipes sont susceptibles de suivre le mouvement. Trae Young, lui, avait troqué son 11 pour le 8, le premier numéro porté par Kobe en NBA, afin de rendre hommage au Black Mamba.

Les Français : Ntilikina s'illustre

Frank Ntilikina a fait preuve d’adresse cette nuit. Dans une ambiance toute particulière au Madison Square Garden, où Kobe Bryant était un héros bien qu’étant un adversaire, le meneur tricolore a inscrit 11 points à 5 sur 9 aux tirs. Les Knicks ont gagné le derby de New York en battant les Nets (110-97). 8 points et 3 rebonds en 15 minutes pour Ian Mahinmi, toujours titulaire à Washington. Evan Fournier a fini avec 11 points lors de la défaite du Magic contre les Clippers.

Tous les scores

Nuggets - Rockets : 117-110

Spurs - Raptors : 106-110

Hawks - Wizards : 152-133

Knicks - Nets : 110-97

Magic - Clippers ; 97-112

Grizzlies - Suns : 114-109

Pelicans - Celtics : 123-108

Trail Blazers - Pacers : 139-129