NBA - Intermède d'une soirée de playoffs agîtée, la NBA Draft Lottery a livré son verdict à Minneapolis : les Timberwolves ont hérité du premier tour de Draft 2020 tandis que les Warriors et les Hornets s'en tirent très bie avec les 2e et 3e choix. Grosse claque pour les Knicks qui comptaient sur cette draft : un décevant 8e choix...

Après avoir attiré Karl-Anthony Towns lors de la draft en 2015, Minnesota aura une nouvelle fois le luxe de récupérer le premier choix cinq ans plus tard, le vendredi 16 octobre prochain. C'est le résultat de la "Lottery pick" qui s'est déroulée dans la nuit à Minneapolis. Derrière les Timberwolves, on retrouve les Golden State Warriors et les Charlotte Hornets. En huitième position, les Knicks, douzième de la conférence Est lors de la saison 2019-2020, devront se contenter des derniers choix.

