Dos au mur, au bord de l’élimination, les Raptors se sont tournés vers leur leader Kyle Lowry. Encore et encore. Ils ont brièvement été menés dans le quatrième quart temps. Ils ont couru après le score lors de la première prolongation. Puis à nouveau au cours de la seconde. Jusqu’au moment où le joueur All-Star (33 pts), bien épaulé par Norman Powell (23), offraient finalement la victoire aux champions en titre (125-121). Il y aura bien un ultime Game 7 dans cette série.

Et c’est pour notre plus grand plaisir. Parce que Toronto et Boston proposent un spectacle passionnant. Du très haut niveau, à l’image de cette sixième manche épique finalement décidée après presque une heure de jeu. Dont 53 minutes passées sur le parquet par Lowry, héros du soir auteur d’un tir très difficile qui a mis l’équipe canadienne à l’abri à 11 secondes de la fin du match. Powell a donc aussi joué un rôle très important dans les deux prolongations en marquant plusieurs paniers décisifs.