NBA – Une nouvelle fois auteur d’un triple-double historique (34 pts, 20 rbds et 12 pds), Luka Doncic a en prime offert la victoire aux Mavericks contre les Kings (114-110). La performance majeure d’une nuit marquée par les résultats surprenants comme la défaite des Bucks face aux Nets d’un excellent Luwawu-Cabarrot (26 pts) ou celle des Clippers, terrassés au buzzer par Devin Booker et les Suns.

Le joueur : Doncic continue de battre des records

Toujours plus fort, toujours plus précoce. Luka Doncic est devenu cette nuit, à 21 ans, le plus jeune joueur de l’Histoire à compiler au moins 30 points, 20 rebonds et 10 passes lors d’une rencontre NBA. Et à vrai dire, seuls trois joueurs avaient aligné une telle ligne de statistiques avant lui. Avec 34 pions, 20 prises et 12 caviars, le Slovène les a rejoints en beauté. Surtout que sa prestation dantesque a mené les Mavericks, vainqueurs des Kings après prolongation (114-110), à leur première victoire dans la bulle.

Les Texans ont pourtant couru après le score pendant la majeure partie de la rencontre et ils étaient encore derrière au tableau d’affichage dans les dernières minutes. Mais Doncic a inscrit les six derniers points dans le temps réglementaire pendant que les joueurs de Rick Carlisle multipliaient les stops en défense. Ils ont ainsi arraché la prolongation. C’est encore le meneur All-Star qui a fait la différence en débloquant une nouvelle égalité à moins de deux minutes de la fin du match. L’équipe de Dallas a enchaîné cinq points de suite et n’a plus été rattrapée.

Le panier : Booker achève les Clippers à la sirène

Planter un panier pour la gagne, ça n’arrive pas tous les jours. Encore moins contre l’une des meilleures équipes de la ligue, les Clippers, après s’être débarrassé de deux des meilleurs joueurs (et défenseurs !) du monde. Devin Booker n’a pas célébré après son tir incroyable. Il s’est contenté de s’allonger sur le parquet et de laisser ses coéquipiers, surexcités, lui sauter dessus pour le féliciter. Mais, au fond de lui, il a sans doute savouré. Grâce à son sang-froid et à sa performance digne de son statut, l’arrière All-Star (35 pts) a mené les Suns à une nouvelle victoire (117-115).

Le tir est miraculeux. Booker se joue à la fois de Kawhi Leonard puis de Paul George pour ensuite marquer en déséquilibre. Avec, à la conclusion, une sacrée surprise. Mais Phoenix n’a pas volé sa victoire. Loin de là. Les Suns étaient devant pendant une grande partie de la seconde mi-temps. Leurs adversaires se sont accrochés et sont revenus à chaque fois, soit par l’intermédiaire de Leonard (27), soit grâce à George. Mais les jeunes joueurs de Monty Williams n’ont pas désespéré en voyant leur avance s’effondrer. Ils y ont cru jusqu’au bout. Jusqu’à ce panier de Booker. Phoenix est la première équipe à avoir gagné ses trois premiers matches à Disney (suivie par Indiana, aussi vainqueur cette nuit). Les Suns se replacent ainsi dans la course aux playoffs à l’Ouest.

Le match : Victoire très importante de Portland contre Houston

Les Blazers se devaient de gagner ce match. Déjà pour se remettre sur les rails après leur courte défaite contre les Celtics. Mais aussi pour profiter des déboires des Grizzlies, huitièmes à l’Ouest et battus lors de leurs trois premières sorties à Disney World (et maintenant privés de Jaren Jackson Jr pour la suite de la saison). La tâche ne s’annonçait pas facile contre les Rockets. Mais Portland a su aller chercher cette précieuse victoire (110-102).

Avec 21 points, Damian Lillard a une nouvelle fois été très important. Mais c’est bien Carmelo Anthony qui a mis les siens à l’abri avec un tir à trois-points décisif pour enfoncer son ancienne équipe dans la dernière minute (107-102). Un panier qui a donné un peu d’air aux Blazers dans ce match très serré. Melo a terminé avec 15 points tandis que Lillard en a inscrit 21. 16 de plus pour Gary Trent Jr, l’une des révélations de la franchise de l’Oregon au sein de la bulle. Enfin, James Harden a marqué 23 points pour Houston.

La performance : T.J. Warren ne faiblit pas

53, 34 et 32 qui nous font 119. Le compte est bon pour T.J. Warren, nouvel artificier des Pacers. Auteur de 53 pions pour son entrée dans la bulle puis de 34 autres unités deux jours après, l’ailier a inscrit 32 points cette nuit. Tout en étant encore une fois très efficace (13 sur 17 aux tirs). Dans son sillage, Indiana a battu Orlando (120-109). 119 points en trois matches, c’est tout simplement un record de franchise égalé. Qu’il partage avec Jermaine O’Neal. C’est aussi plus de 39 points de moyenne depuis la reprise de la saison. Bluffant.

Les Français : Timothé Luwawu-Cabarrot au cœur de l’exploit

Bien que très affaiblis, et privés de leur recrue Jamal Crawford rapidement blessé, les Nets ont réussi l’exploit de battre les Bucks (119-116). Avec une performance fantastique de l’arrière Timothé Luwawu-Cabarrot. L’international français a battu son record en carrière en inscrivant 26 points dont 5 tirs primés. Et même deux de suite dans le money time pour assurer la victoire de Brooklyn. Moins de réussite pour son compatriote, Evan Fournier, auteur de 7 points à 2 sur 10 aux tirs lors du duel entre le Magic et les Pacers.

Tous les scores

Bucks - Nets : 116-119

Kings - Mavericks : 110-114

Clippers - Suns : 115-117

Pacers - Magic : 120-109

Heat - Celtics : 112-106

Trail Blazers - Rockets : 110-102

