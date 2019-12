Mahinmi record, Gobert performant : les Français font la fête en NBA !

Les Français : Jour de gloire pour Ian Mahinmi

Pas de John Wall, pas de Bradley Beal ni même Davis Bertans ou Rui Hachimura. Les Wizards étaient privés de leurs stars et de leurs jeunes joueurs talentueux et pourtant, lundi soir, ils ont réussi l’exploit de battre le Heat (123-105), l’une des meilleures équipes à l’Est depuis le début de la saison. Au cœur de cette victoire, des habituels porteurs d’eau. L’inexpérimenté Garrison Matthews, non drafté et auteur de 28 points. L’obscur Jordan McRae (29 pions). Mais aussi donc le Français Ian Mahinmi, loin d’être le représentant tricolore le plus populaire en NBA. Le pivot vétéran a tout simplement réalisé le meilleur match de sa carrière. Il a inscrit 25 points sans quasiment rater un seul tir (10 sur 11) avec même deux paniers à trois points. Il a aussi pris 5 rebonds. Une performance record qui confirme le regain de forme de Mahinmi depuis son retour de blessure. Le joueur de 33 ans compile pour l’instant 9 points et 6 rebonds de moyenne.

Un autre pivot, plus habitué aux cartons chiffrés, a fait le boulot lundi. Rudy Gobert a cumulé 13 points et 19 rebonds lors de la victoire du Jazz contre les Pistons (104-81). 22 points pour Evan Fournier avec le Magic. Contrairement à ses compatriotes, ce dernier n’est pas reparti avec la victoire. Orlando a perdu face à Atlanta (93-101).

La statistique : 30

Comme le nombre de victoires des Bucks cette saison. Milwaukee est la première équipe de la Ligue à atteindre les 30 succès (au bout de 35 matches). Giannis Antetokounmpo (23 points, 10 rebonds et 6 passes) et ses coéquipiers ont disposé des Bulls (123-102) sans forcer leur talent.

Le match : Les Wolves se sortent d’une mauvaise passe sans leurs stars

C'est la deuxième surprise de la soirée, après la victoire de Washington contre Miami. Bien qu’en difficulté, Minnesota, qui avait perdu 12 de ses 13 derniers matches, a battu Brooklyn après prolongation (122-115). Un succès plein de saveur puisque Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins étaient tous les deux absents. Sans les stars, c’est le rookie Jarrett Culver qui a pris le relais. Le sixième choix de la dernière draft a inscrit 21 points. Le record de sa jeune carrière. Shabazz Napier en a ajouté 24 et les Wolves l’ont emporté contre les Nets malgré les 36 unités de Spencer Dinwiddie.

Le joueur : Devin Booker claque 33 points contre un concurrent direct

Phoenix et Portland sont à la lutte pour l’un des derniers strapontins en play-offs à l’Ouest. Et même si la saison est encore longue, le duel entre les deux équipes était déjà important. Les Suns en sont sortis vainqueurs (122-116), notamment grâce à Devin Booker. Le jeune arrière a marqué 33 points en plus de ses 6 rebonds et 7 passes. Dans son sillage, la franchise de l’Arizona a fait la différence dans le quatrième quart-temps alors qu’elle comptait 19 points de retard après les douze premières minutes de la partie.

Tous les scores

Magic - Hawks : 101-93

Wizards - Heat : 123-105

Bulls - Bucks : 102-123

Timberwolves - Nets : 122-115

Jazz - Pistons : 104-81

Trail Blazers - Suns : 116-122