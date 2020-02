Le numéro 3 s’est envolé une dernière fois. Dwyane Wade a gratifié samedi l’AmericanAirlines Arena de Miami d’un bond à une hauteur inédite : bien au-delà des 3m05 des cercles que l’arrière aura domptés durant ses 15 saisons passées au Heat, tout en haut de la salle floridienne, où le maillot de "Flash" a pris place pour l’éternité.

La fête a été belle, à l’image de la carrière de Wade à Miami, champion NBA à trois reprises (2006, 2012, 2013) et incarnation d’une franchise dont il est devenu, à force de travail, de talent et de succès, le meilleur joueur de l’histoire. Après une introduction de Pat Riley, Wade a pris le micro. L’occasion de retracer son parcours et de remercier celles et ceux - ses différents coaches, ses coéquipiers, son agent, sa famille ou encore des fans conquis - qui ont compté lors d’un grand voyage basketballistique débuté à Milwaukee à l’université Marquette et qui s’achèvera bientôt au Hall of Fame.

Wade a terminé son discours en citant son ami Kobe Bryant, tragiquement disparu dans un accident d’hélicoptère, le 26 janvier dernier. "Kobe disait que la chose la plus importante était d’essayer d’inspirer les autres pour qu’ils soient grands, quoi qu’ils fassent, a rappelé Wade. J’espère vous avoir inspiré. Merci de m’avoir permis de faire partie de votre héritage. Sachez que vous êtes une grande partie du mien. Heat Nation, je vous aime."