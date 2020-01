Le rookie : Michael Porter Jr, quel crack !

Michael Porter Jr a fait forte impression lors de la victoire des Nuggets contre les Pacers (124-116). Il a inscrit 25 points en réalisant une prestation presque parfaite (11 sur 12 aux tirs). Le jeune ailier a ainsi pu montrer l’étendue de sa panoplie offensive en multipliant les attaques du cercle et les tirs lointains. C’est un rookie mais c’est un rookie en pleine confiance en ce moment. Il est lancé sur une série de bonnes performances et se révèle comme un atout supplémentaire pour une équipe de Denver deuxième à l’Ouest. Ancien phénomène des lycées attendu très haut à la draft 2017, Porter Jr avait vu sa cote baisser en raison de blessures à répétition. Il a finalement été drafté en quatorzième position par les Nuggets. Mais là encore, des soucis de santé l’ont contraint de passer l’intégralité de sa première saison sans jouer. Ça ressemble de plus en plus à une excellente pioche pour la franchise du Colorado.

Le joueur : Luka Doncic vient encore sauver les Mavericks

Dallas et Brooklyn étaient encore à égalité à l’entame du quatrième quart temps (93-93). Moment choisi par Luka Doncic pour remettre un coup d’accélérateur pour justement faire la différence. Le Slovène a inscrit 15 de ses 31 points dans les 12 dernières minutes et les Mavericks ont finalement battu les Nets (123-111). Il n’est pas non plus passé si loin du triple-double avec aussi 13 rebonds et 7 passes décisives à son actif.

L’équipe : Le Thunder, redoutable en fin de match

Oklahoma City est une équipe qui aime les rencontres serrées à la fin. Dans ces moments-là, le vétéran Chris Paul fait parler son expérience pour prendre le dessus sur ses adversaires. C’était encore le cas cette nuit. Le meneur All-Star a marqué 10 de ses 16 points dans le quatrième quart temps et le Thunder l’a emporté contre les Spurs (109-103). Ce n’est pas une victoire anodine puisque la franchise de l’Oklahoma n’avait pas gagné à San Antonio depuis neuf matches. Avant que Paul prenne le contrôle, son jeune coéquipier Shai Gilgeous-Alexander s’était une nouvelle fois illustré. Il a fini avec 25 points. Ce tandem atypique fonctionne vraiment bien. OKC reste d’ailleurs sur quatre victoires de suite.

Le match : Les Kings remontent un déficit de 20 points pour gagner

Sacramento est parti avec un handicap contre Memphis hier soir. 20 points de retard en première mi-temps, la faute à un retard à l’allumage. Mais une fois que De’Aaron Fox et Buddy Hield se sont mis en rythme, les Kings ont rejoint les Grizzlies avant de les assommer en fin de match. Victoire 128-123 avec notamment 10 points pour Fox dans les cinq dernières minutes. Le jeune meneur a fini avec 27 points, soit une unité de plus que son coéquipier sur la ligne arrière. Avec cette victoire, la franchise californienne met fin à une série de 8 défaites consécutives.

La statistique : 76

Comme le nombre de points inscrits par les Raptors contre le Heat. Un total terriblement bas, surtout à cette époque où les équipes se rapprochent des 110 points quasiment tous les soirs. Les champions en titre ont été étouffés par la défense de Miami, vainqueur de ce choc de la Conférence Est (76-84).

Les Français : Première titularisation pour Sekou Doumbouya !

Jusqu’alors utilisé avec parcimonie par son coach Dwane Casey (seulement 7 matches), Sekou Doumbouya était titulaire en l’absence de Blake Griffin hier soir. Ses Pistons ont été écrasés par les Clippers (112-126) mais le Français a compilé son premier double-double avec 10 points et 11 rebonds au compteur. Encourageant pour la suite ! Utah a battu Chicago (102-98) notamment grâce à un 24-4 passé en cours de troisième quart temps. Rudy Gobert a fini co-meilleur marqueur de son équipe avec 17 points en plus de ses 12 rebonds. Une nouvelle performance très solide du pivot tricolore.

Tous les scores

Cavaliers - Hornets : 106-109

Pacers - Nuggets : 116-124

Heat - Raptors : 84-76

Bulls - Jazz : 98-102

Timberwolves - Warriors : 99-84

Mavericks - Nets : 123-111

Spurs - Thunder : 103-109

Kings - Grizzlies : 123-128