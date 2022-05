Boston est redescendu de son nuage. Et avec fracas. Impressionnants en fin de saison et lors de la série face aux Nets qu'ils ont "sweepés" au premier tour, les Celtics ont pris une claque d'entrée face au champion en titre en demi-finale de Conférence Est, dimanche. Pourtant privé de Khris Middleton - qui ne devrait pas pouvoir faire son retour de sitôt -, Milwaukee a su imposer sa loi sur le parquet adverse pour récupérer l'avantage du terrain en l'emportant largement (89-101). Et sans trembler grâce à l'activité de ses deux leaders Giánnis Antetokoúnmpo (24 pts, 13 rbds, 12 pds et 2 contres) et Jrue Holiday (25 pts, 10 pds, 5 pds).

Si les Bucks ont mis l'intensité nécessaire pour bien débuter cette série, Boston a aussi "offert" ce match d'une certaine manière aux champions. Les Celtics ont en effet accumulé les ballons perdus (18 contre 13). Et à l'image d'un Jayson Tatum pas très inspiré (21 pts à 6 sur 18 au tir), ils ont fait preuve de maladresse pour conclure cette rencontre avec un piteux pourcentage (33.3%) de réussite au tir.

Tatum et Brown contenus

L'écart s'est au final vraiment construit au deuxième quart temps. Boston a alors balbutié son basket. Et les Bucks ne se sont pas fait prier pour profiter des erreurs adverses pour prendre le large (46-56, à la pause) et ne plus se faire peur. Car pendant que Giánnis Antetokoúnmpo a signé son deuxième triple double en playoftfs, la défense de Milwaukee a fermé les vannes, forçant Boston à multiplier les tirs derrière l'arc (18 sur 50).

Jayson Tatum et Jaylen Brown ont eux fait les frais du traitement particulier qui leur a été réservé pour terminer à 10 sur 31 au shoot. Loin de leur efficacité face à Kevin Durant, Kyrie Irving and co. Une réaction est déjà attendue dans le Massachusetts au prochain match, dès mardi.

