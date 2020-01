C'est le genre de clin d'oeil dont on se serait aisément passé. Mais juste avant que la mort ne frappe, LeBron James et Kobe Bryant se sont retrouvés liés à la fois par l'histoire et l'actualité, d'une certaine manière pour l'éternité. Samedi soir, le premier dépassait le second dans la hiérarchie des meilleurs marqueurs de tous les temps en NBA pour s'installer sur le podium historique. Un accomplissement signé à Philadelphie, lieu de naissance de Bryant, et sous le maillot des Lakers, qui fut si longtemps celui du Black Mamba.

Beau joueur, Kobe n'avait pas hésité à féliciter celui dont il fut une des idoles. "Continue de faire avancer le jeu 'King James'. Beaucoup de respect mon frère", avait twitté Bryant. Son tout dernier tweet, sa dernière expression publique. Hommage réciproque. Evidemment invité à évoquer son ainé après la rencontre, LeBron s'était montré d'une grande humilité : "je suis déjà heureux d'être simplement cité dans la même conversation que Kobe Bryant. Il est un des plus grands".

Puis James avait ajouté ces mots qui, rétrospectivement, donnent la chair de poule : "Kobe était immortel offensivement du fait de son aptitude à beaucoup marquer. Et me voilà ici à Philadelphie, portant le maillot des Lakers. L'univers provoque parfois de ces choses... Ce n'est pas censé avoir un sens, mais voilà, cela arrive tout simplement". Le lendemain matin, un accident d'hélicoptère a donc arraché Kobe Bryant à la vie. Ce n'est pas davantage censé avoir un sens, mais cela arrive.

Si la mort de Kobe Bryant a choqué les Etats-Unis et même bien au-delà, LeBron James est un peu devenu le symbole du chagrin national. Il ne s'est pas fendu d'un tweet comme des millions d'autres. Mais il est apparu dévasté. Diffusées par NBC Los Angeles, des images ont été filmées à l'arrivée de James à l'aéroport de LA avec le reste de son équipe en provenance de Philadelphie, où ils s'étaient inclinés la veille.

Filmées au loin, elles montrent LBJ accueilli par plusieurs personnes qui le prennent à tour de rôle dans leurs bras. Vêtu d'un sweat-shirt à capuche, lunettes noires sur les yeux, on le voit essuyer son visage avec un mouchoir. On y voit la star des Lakers, enlacé par une personne, puis séchant ses larmes avec un mouchoir sur le tarmac. Cette image poignante a fait le tour des réseaux sociaux dimanche et bouleversé à son tour le grand public. Le prochain match des Lakers au Staples Center sera dur à vivre. Mais le moment promet d'être unique.