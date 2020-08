LeBron James a décrit samedi 2020 comme la pire année de sa vie, en raison de la disparition à sept mois d'intervalle de l'ancienne star des Lakers Kobe Bryant et de l'acteur Chadwick Boseman, deux icônes de la communauté afro-américaine. " Perdre le Black Panther et le Black Mamba la même année, nous pouvons tous convenir que 2020 est l'année la plus merdique... de mes 35 ans, il n'y a aucun doute ", a déclaré James lors d'une conférence de presse après avoir éliminé Portland au 1er tour des play-offs.

James a également évoqué son action sur le terrain et en dehors dans la bulle mise en place par la NBA à Orlando, suite à la pandémie de nouveau coronavirus. "C'est formidable d'être de retour sur le terrain. Mais plus important encore, il est bon d'avoir un plan (de justice sociale) et de l'exécuter et de le mettre en oeuvre immédiatement", a déclaré l'ailier, auteur de 36 points samedi durant la victoire des siens 131-122 sur les Blazers.