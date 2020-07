NBA - L'intérieur des Lakers de Los Angeles, Anthony Davis, a déclaré jeudi croire encore plus aux chances de son club de remporter un nouveau titre de champion NBA, après la coupure liée à la pandémie de coronavirus qui a permis aux joueurs de se "reposer".

L'intérieur des Lakers de Los Angeles Anthony Davis croit plus que jamais ) un nouveau titre de champion NBA. "Je pense même que nos chances (d'être champions) sont encore plus grandes maintenant que nous avons pu nous reposer", a dit jeudi Davis, interrogé par des journalistes à propos de la reprise de la NBA prévue pour le 30 juillet. La ligue nord-américaine de basket doit reprendre avec 22 équipes qui disputeront des matchs sans spectateurs dans un environnement protégé à Disney World, en Floride. "Ce sera à qui le voudra le plus", a souligné Davis.

"La NBA fait tout ce qu'elle peut pour garder la bulle"

L'ancienne star des Pélicans de la Nouvelle-Orléans, âgé de 27 ans, a déclaré être "à 100%" de sa condition physique, qu'il a entretenue chaque jour chez lui pendant le confinement, décidé le 11 mars après que le Français des Utah Jazz Rudy Gobert a été testé positif au Covid-19. Avant l'interruption, les Lakers de la star LeBron James étaient en tête de la Conférence ouest avec 49 victoires, devant leurs voisins et rivaux des Clippers (44 v.).

Anthony Davis (Los Ángeles Lakers) Crédit: Getty Images

"Je pense que chacun sera attentif à bien suivre les règles sanitaires. Personne ne souhaite attraper le Covid. Les gars ne se mettront pas eux-mêmes en danger et ne mettront pas les autres, joueurs ou dirigeants, en danger. La NBA fait tout ce qu'elle peut pour garder la bulle aussi sûre que possible", a encore dit Davis. Les matchs de saison régulière, huit pour chaque équipe, doivent commencer le 30 juillet avec le derby de Los Angeles entre les Lakers et les Clippers, ainsi qu'une rencontre opposant le Jazz de l'Utah aux Pélicans de la Nouvelle-Orléans.

