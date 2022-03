Kyrie Irving n'a pas fait le voyage pour rien. Présent en tribune, alors qu'il n'a pas le droit de jouer à domicile, le meneur des Nets a à moins pu profiter du show de son coéquipier Kevin Durant. Ce dernier s'est illustré dans le derby new-yorkais en inscrivant 53 points contre les New York Knicks, battus 110 à 107 par les Nets, dimanche en NBA. C'est la huitième fois de sa carrière que l'ailier vedette des Brooklyn Nets, dépasse les 50 points dans un match de NBA, et la deuxième cette saison.

Ad

Outre ses 53 points, le triple champion olympique, bien épaulé par Andre Drummond (18 pts, 10 rbds), a pris six rebonds et délivré neuf passes décisives. Et a été décisif, en inscrivant notamment un important panier à trois points à 56 secondes du buzzer, pour placer son équipe en tête 106-103. Malgré les 25 points d'Evan Fournier, les 26 de Julius Randle et les 24 de RJ Barrett, les Knicks n'ont pu que constater les dégâts.

NBA "Ma dernière année, je la jouerai avec mon fils" : LeBron-Bronny, 4 questions pour un duo 24/02/2022 À 22:08

La rencontre s'est déroulée sous les yeux de son coéquipier Kyrie Irving. Tant qu'il n'est pas vacciné, le meneur des Nets ne peut évoluer à domicile en raison des règles sanitaires de l'Etat de New York. Il peut en revanche y suivre les matches depuis les tribunes, une situation grotesque selon LeBron James, la superstar des Los Angeles Lakers, qui a déclaré sur Twitter: "Cela n'a absolument aucun sens."

NBA Nash est-il vraiment à la hauteur ? 08/02/2022 À 10:06