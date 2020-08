LeBron James vs Clippers - Copyright 2020 NBAE

NBA - Les Lakers devront se passer de leur atout majeur dans la nuit de jeudi à vendredi face aux Houston Rockets. LeBron James, qui souffre de l'aine, a ainsi été contraint au forfait.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. La formule de Lamartine s'appliquera peut-être aux Los Angeles Lakers dans la nuit de jeudi à vendredi, puisqu'ils affronteront les Houston Rockets (sur les coups de 3h du matin en France) sans leur superstar LeBron James. Ce dernier a dû renoncer à cause d'une blessure à l'aine, une zone sensible chez le joueur de 35 ans qui en avait longtemps souffert la saison passée.

L'absence de James n'aura toutefois que peu d'incidence pour les Lakers, car même en cas de défaite cette nuit, les Californiens sont d'ores et déjà assurés de finir premiers de la conférence Ouest. Alors que le play-offs démarrent le 17 août dans la bulle d'Orlando, l'heure n'est donc pas à la prise de risques excessive. L'autre star de l'équipe Anthony Davis, bien que gêné à la cheville, devrait tenir sa place.

NBA 300 millions de dollars sur dix ans : la NBA va aider la communauté noire IL Y A 16 HEURES

NBA 300 millions de dollars sur dix ans : la NBA va aider la communauté noire IL Y A 16 HEURES