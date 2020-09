Brandon Ingram récompensé. L'ailier des Pelicans de La Nouvelle-Orléans Brandon Ingram a été désigné lundi MIP, "joueur ayant le plus progressé", de la saison 2019-2020, a annoncé la NBA. Ingram a devancé l'intérieur de Miami Bam Adebayo (2e) et le prodige slovène de Dallas, Luka Doncic, rookie de l'année passée et auteur d'une saison "sophomore" exceptionnelle.