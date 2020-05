NBA - Interrogé par ESPN, Damian Lillard, le meneur des Blazers, s'est dit en faveur d'un possible tournoi validant l'accès aux playoffs pour les équipes de l'Ouest.

Et si Damian Lillard avait été entendu ? Il y a deux jours, la star de Portland avait assuré qu'il serait absent d'une reprise de la NBA si cette dernière n'avait aucun enjeu. Ou comprenez plutôt : si les Trail Blazers n'ont aucune possibilité de se qualifier pour les playoffs. "Si nous reprenons et qu'ils disent "nous ajoutons quelques matches pour terminer la saison régulière" et nous envoient là-bas pour des matches sans enjeu, sans nous donner la possibilité de lutter pour les playoffs, je serai avec mon équipe parce que je fais partie de l'équipe. Mais je ne jouerai pas", avait-il lâché.

Mais depuis peu, les rumeurs affirment qu'un tournoi préliminaire entre équipes de l’Ouest pourrait avoir lieu. Avec un objectif : la qualification pour disputer les playoffs. Une option validée par le meneur des Blazers.

NBA "Je ne jouerai pas des rencontres sans intérêt" : la NBA risque-t-elle d’avoir un gros problème ? 27/05/2020 À 12:26

"Ce serait parfait"

"J’ai le sentiment qu’un tournoi pour aller en playoffs serait parfait, simplement parce qu’on était au contact et qu’il restait assez de matches pour aller en playoffs, a-t-il expliqué à ESPN. Mais s’ils décident vraiment qu’on attaque directement sur les playoffs, évidemment, nous serions tous déçus. On n’a pas été assez performants pour être dans les huit premiers. Si c’est comme ça, alors OK. Mais si on revient pour disputer des matches, j’ai le sentiment que ce sera plus compliqué pour tout le monde."

Damian Lillard (Portland) contre Houston en NBA le 29 janvier 2020 Crédits Getty Images

"Si nous revenons sans avoir l’opportunité de jouer pour quelque chose, j’ai l’impression que certains gars vont préférer continuer leur été. Personnellement, je veux jouer. Je l’ai dit à plusieurs reprises : je veux jouer. Je veux juste jouer pour avoir l’opportunité d’être en playoffs", a ajouté Lillard, assurant que sa déclaration initiale avait été "sortie de son contexte". "Je disais juste que ça fait deux mois qu’on ne joue pas, et que si on revient, on veut jouer pour quelque chose (...) En tant que joueurs, on veut jouer, mais on veut jouer pour quelque chose. Surtout si on est en position de le faire." La forme a peut-être changé. Mais le fond reste sensiblement le même.

NBA Durant, Thompson ou Wall : les superstars blessées doivent-elles reprendre dès cette saison ? HIER À 11:19