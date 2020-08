L'ancien basketteur Clifford Robinson est mort samedi à l'âge de 53 ans, a annoncé sa famille, sans préciser la cause du décès. Ancien All-Star en 1994 avec les Trail Blazers de Portland, "Uncle Cliffy" a également remporté le titre de meilleur sixième homme en 1993.

Pendant ses 18 saisons NBA, où il a également joué avec les Suns de Phoenix, les Pistons de Detroit, les Warriors de Golden State et les Nets du New Jersey, Robinson a marqué un total de 19 591 points, pris 6 306 rebonds et offert 3 094 passes décisives.